2,4 milioni di spettatori Twitch è il nuovo record infranto da David “TheGrefg” Martinez

Abbiamo un nuovo record su Twitch ed è stato raggiunto dallo streamer spagnolo David “TheGrefg” Martinez, il quale ha da pochi giorni raggiunto l’incredibile numero di 2,4 milioni di spettatori contemporaneamente connessi su Twitch durante una sua diretta.

Il record precedente apparteneva a un altro famoso streamer conosciuto col nickname di Ninja, ossia Tyler Blevins, anch’esso accanito giocatore di Fortnite, gioco multiplayer online che da anni appassiona milioni di utenti in tutto il mondo e che fa registrare numeri da capogiro.

2,4 milioni di spettatori su Twitch: un numero mai visto prima

Il flusso di visualizzazioni di TheGrefg ha raggiunto un picco di 2,4 milioni di spettatori, surclassando il precedente record raggiunto da Ninja, il quale è rimasto in vetta tra gli streamer Fortnite fino al 2018, raggiungendo però un massimo di 635 mila spettatori.

David Martinez ha quasi quadruplicato i numeri raggiunti da Ninja, conquistando così il titolo di campione indiscusso su Twitch.

Skin Fortnite personalizzata TheGrefg

Se non sei particolarmente informato sul mondo Twitch, eSport e iGaming, materie recentemente entrate nel mondo delle scommesse online, anche su NetBet, ti basti sapere che Fortnite è un gioco online competitivo, dove i giocatori si affrontano all’interno di una mappa braccandosi tra loro e affrontandosi in scontri a fuoco o corpo a corpo, con la possibilità di costruire istantaneamente delle strutture per porre un ostacolo tra essi e l’avversario.

Fortnite è una vera miniera d’oro poiché attira milioni di giocatori da tutto il mondo, i quali possono acquistare delle skin per armi e personaggi, ossia dei ”vestiti” da indossare durante la partita.

La ragione principale di così tanti utenti durante la diretta di Martinez, potrebbe essere dovuta alla presentazione della skin dedicata proprio al suo personaggio, scatenando il delirio dei milioni di utenti connessi durante la trasmissione.

TheGrefg ha fatto la mossa giusta nel rivelare la sua skin, facente parte di una serie di altre skin iconiche su Fortnite e semmai la cosa possa sembrarti banale, le ”Icon Skin” sono una serie di accessori ispirati ai migliori creatori di contenuti su Fortnite.

Fino a questo momento esistono ben 3 skin, dedicate al personaggio degli streamer Ninja, Loserfruit e Lachian Power. Quella dedicata a Martinez è la quarta in successione e la prima in assoluto dedicata a uno streamer spagnolo.

Il successo di Martinez è la prova evidente che, nonostante Twitch sia prevalentemente dominato da streamer in lingua inglese, ne esistono altri di altri paesi e diverse lingue, che sono in grado di surclassare i più grandi e importanti streamer internazionali.