“Ginkgo Biloba” il nuovo album di Amore Psiche

Pubblicità

Condividi

Dal 30 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “GINKGO BILOBA” (Overdub Recordings), il nuovo album del gruppo AMORE PSICHE.

“Ginkgo Biloba”, il secondo album di Amore Psiche, prodotto da Francesco Campanozzi, si snoda tra chitarre folk, ritmi sincopati e sonorità elettroniche che creano ambienti sotterranei. In questi spazi, la voce ricama parole feline e cariche di desiderio. Il disco pone una questione fondamentale: cosa resta se i nostri bisogni materialistici si ridimensionano e le nostre certezze svaniscono? Il mondo potrebbe trasformarsi, diventare diverso da come lo conosciamo; potremmo dedicarci molto di più alle carezze, prenderci cura del patrimonio artistico e vivere in sintonia con la natura, adottando un approccio meno antropocentrico e considerando gli esseri umani come una parte del pianeta Terra, dove tutte le specie co-evolvono insieme. Il Ginkgo Biloba ci insegna che è possibile sopravvivere a molte intemperie. Questa pianta antichissima, di 250 milioni di anni, ha superato grandi catastrofi grazie alla sua elevata resistenza alla siccità, al freddo e all’inquinamento; per questo l’album si intitola con il suo nome.

Pubblicità

Commenta la band sul nuovo disco: “Vogliamo evolvere insieme a tutte le altre forme di vita per un futuro luminoso”.

TRACKLIST:

1 – Zoom carezze

2 – Empatia

3 – Lasciarti dire

4 – Umano troppo umano

5 – Mi prendo cura di te, Madre

6 – Le linee scompaiono

7 – È meraviglioso

8 – Ineffabile

Biografia

Il gruppo Amore Psiche è nato a Milano nel 2018 come canale espressivo per la dolcezza e la nonviolenza, omaggiando il mito greco romano.

Daniela Grigioni (voce + synth) ha cantato nel gruppo jazz Bluetrain e inciso album con Echidna, H.u.g.o. e Inner Scent. Carmelo Mutalipassi (chitarre) ha suonato e inciso con le band The Jet-Sons, Jinx, Mr Bread e Visionari. Fabrizio Carriero (batteria) ha collaborato con molteplici musicisti, in particolare con Chicago Stompers, Memento, Guignol, Pier Adduce & i Tre Sette.

Guidati dal comune bisogno di sperimentare i tre creano canzoni folk elettriche cantate in italiano.

Nel 2021 viene pubblicato il primo album “Scoprire”, registrato presso Casa Medusa (Milano) con la produzione di Francesco Campanozzi, dal quale emergono i singoli con videoclip “Scoprire” e “Dolce Illusione” che hanno ricevuto ottime recensioni.

I singoli “Umano troppo umano” e “Ineffabile” hanno anticipato l’uscita di “Ginkgo Biloba” il nuovo album di Amore Psiche distribuito da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 30 aprile 2024.

Instagram | Facebook