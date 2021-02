Al via la fase 4 dell’Universo Marvel con una serie tv

Quando parliamo di cinema e nello specifico di saghe di film, una delle più importanti ed apprezzate, se non la principale, è l’Universo Marvel, capace da oltre dieci anni di intrattenere alla grande adolescenti, ragazzi ed anche adulti. Sono tantissimi i film prodotti, tutti di grande qualità, con trame interessanti e con costanti miglioramenti dal punto di vista tecnico, merito sicuramente anche dello sviluppo della tecnologia.

Basta pensare che gli ultimi film della saga, precisamente Avengers Endgame e Spider-Man: Far from Home hanno portato ad incassi record, tra i 22 ed i 23 miliardi di dollari. Difficilmente film hanno avuto così tanto successo al botteghino.

Oltre a questo, l’Universo Marvel ha influenzato anche molti altri settori. Basta pensare ai numerosi videogame per console, ai giocattoli ed anche a settori più adulti come i casinò online. Sono numerose le aziende che hanno deciso infatti di creare slot machine a tema Marvel. Alcune di queste, presenti sul bookmaker Leovegas, sono The Avengers, Iron Man, Iron Man 2, Thor e Ghost Rider.

– La fase 4 dell’Universo Marvel

I produttori di slot che puntano su questo tema, ed ovviamente i fan stessi della saga, non devono preoccuparsi di un’eventuale fine dell’Universo Marvel, con le voci che circolavano anche a causa della grande crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19.

La Disney, infatti, è già pronta a lanciare ben 14 film per dare il via alla fase 4 della saga. Ma non è tutto, in quanto c’è una grande novità.

E’ stata recentemente lanciata e resa disponibile in streaming in esclusiva su Disney + la serie tv Marvel, che racconta le avventure di Wanda Maximoff e Visione.

E’ una strategia sicuramente innovativa per la saga, il voler concentrarsi principalmente su serie tv e miniserie, visto la loro crescita ed apprezzamento sempre maggiore da parte della popolazione. Ovviamente, bisognerà vedere cosa ne pensa la critica e gli stessi fan di questa scelta. Sarà sicuramente un 2021 molto interessante per l’Universo Marvel e la sua fase 4.