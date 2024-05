Sicurezza sul lavoro: la Campania e Unimpresa uniscono le forze

Pubblicità

L’impegno verso un ambiente di lavoro più sicuro e sano è stato formalizzato oggi con la firma di un importante protocollo d’intesa tra la Regione Campania e Unimpresa Campania. Questo accordo, che vede la partecipazione di altre 29 istituzioni tra enti pubblici, associazioni e organizzazioni sindacali, è volto a rafforzare le misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso una serie di iniziative congiunte.

Tra gli obiettivi principali del protocollo ci sono lo sviluppo e il sostegno alla formazione continua di coloro che operano nel settore della sicurezza, l’omogeneizzazione della raccolta dati attraverso l’uso di modelli integrati e la promozione di tavoli tecnico-operativi per il confronto e la condivisione di informazioni e esperienze. Inoltre, il protocollo prevede l’elaborazione di nuove misure e proposte di modifica per rendere le pratiche di prevenzione più efficaci e adatte al contesto territoriale specifico.

Gianpaolo Marcellini, segretario regionale di Unimpresa Campania (in foto), sottolinea l’importanza di investire in sicurezza sul lavoro non solo come adempimento normativo, ma come vero e proprio impegno nella protezione della vita e della salute dei lavoratori. L’approccio proposto mira a prevenire incidenti e infortuni, ma anche a migliorare il benessere psicofisico e la produttività del capitale umano.

Infine, l’accordo punta a una diffusione capillare delle informazioni e delle buone pratiche, coinvolgendo amministrazioni e organismi a livello nazionale e internazionale. Questa sinergia tra diverse realtà rappresenta un modello virtuoso per la creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, sicuro e stimolante, dove i lavoratori si sentono valorizzati e protetti.