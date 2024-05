Scossa di Terremoto di Magnitudo 3.0 a Gubbio (Perugia) oggi 2 maggio 2024

Nessun danno significativo segnalato, ma la comunità resta in allerta

Pubblicità

Condividi

Il 2 maggio 2024, alle ore 16:36 italiane, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato l’area situata a 5 km a nord di Gubbio, in provincia di Perugia. Il sisma, avvenuto a una profondità di 8 km, è stato registrato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

Nonostante la magnitudo relativamente bassa, il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Gli esperti sismologi continuano a monitorare la situazione, consigliando alla popolazione di seguire le norme di sicurezza sismica e di prepararsi adeguatamente a eventuali future scosse.

Pubblicità

La scossa sarebbe stata avvertita da parte della popolazione anche nei comuni entro 20 km dall’epicentro, tra cui Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Costacciaro, Pietralunga, Sigillo, Cagli, Frontone, Serra Sant’Abbondio e Fossato di Vico.

La regione, nota per la sua attività sismica, rimane sotto osservazione continua da parte dell’INGV, che utilizza una rete di monitoraggio sismico avanzata per rilevare e analizzare ogni minima attività tellurica. La comunità è invitata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a seguire le istruzioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.