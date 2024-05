Gatto Panceri a “I Migliori Anni”, il programma TV condotto da Carlo Conti

Pubblicità

Sabato 4 maggio Gatto Panceri sarà ospite de “I Migliori Anni” la fortunata trasmissione di Carlo Conti in onda su Rai Uno alle 21 regalando ai suoi fan e al pubblico televisivo due versioni particolari e uniche di “Un qualunque posto fuori e dentro di te” e “Vivo per lei”.

Gatto Panceri, all’anagrafe Luigi Giovanni Maria Panceri, si è diplomato giovanissimo al Conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia e composizione e nel 1992 ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della musica partecipando fra i giovani al Festival di Sanremo con il brano “L’amore va oltre”. Compone e scrive “Canterò per te” che Mina sceglie come primo singolo del suo album “Uiallalla” uscito quell’anno.

Gatto nella sua carriera ha pubblicato 12 album come interprete cantautore ed il più recente “Pelle d’oca e lividi”, uscito nel 2020 e prodotto da Roby Facchinetti, è stato sul podio delle vendite per diverse settimane. Nel suo repertorio spiccano tra gli altri: “Abita in te”, “E’ solo musica”, “Mia”, “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, “Dove dov’è”, “Una settimana e un giorno”, “Di te” e “Le tue mani”.

Ha firmato “Vivo per lei” interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia che ha venduto 45 milioni di copie e sempre per Giorgia ha scritto e composto “C’è da fare”, “Riguarda noi” ed altri 7 brani.

Ha composto e scritto canzoni anche per Gianni Morandi, Fausto Leali, Mietta, Syria, Paolo Meneguzzi, Luisa Corna, Dolcenera, Orietta Berti, Massimo Ranieri e Raffaella Carrà. Ha preso parte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo 3 volte in qualità di cantautore e 7 volte di autore di brani in gara diventando una delle penne più prestigiose del panorama musicale non solo italiano.

A I Migliori Anni interpreterà “Un qualunque posto fuori o dentro di te”, brano scelto personalmente da Carlo Conti, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli oltre alla splendida “Vivo per Lei” che eseguirà in una versione chitarra e voce.

Una bella occasione per i numerosi fans di Gatto Panceri di seguire il proprio beniamino sugli schermi di Rai Uno in attesa delle prime tappe del tour live 2024 e di altre novità in arrivo.