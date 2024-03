Pubblicità

Condividi

Il mondo del makeup è in continua evoluzione, con nuovi brand che emergono ogni anno e propongono prodotti innovativi e performanti. Ma quali sono i migliori brand di makeup del 2024? In questa guida completa, analizzeremo i top brand del settore, tenendo conto di diversi fattori.

Qualità dei prodotti

Formulazioni innovative : ingredienti di alta qualità, texture innovative e tecnologie all’avanguardia per un makeup impeccabile e duraturo.

: ingredienti di alta qualità, texture innovative e tecnologie all’avanguardia per un makeup impeccabile e duraturo. Performance eccellenti: prodotti che offrono alta pigmentazione, tenuta impeccabile e comfort assoluto.

Varietà dell’assortimento

Ampia scelta di prodotti: per soddisfare le esigenze di tutte le persone, con diverse tonalità, texture e finish per ogni tipo di carnagione e stile.

Pubblicità

Collezioni complete: prodotti per il viso, occhi, labbra e unghie per creare look completi e personalizzati.

Rapporto qualità-prezzo

Prodotti accessibili: a tutti, senza rinunciare alla qualità e all’innovazione.

Buon rapporto qualità-prezzo: equilibrio tra performance, qualità e costo per un acquisto consapevole.

Innovazione

Tecnologie all’avanguardia: per migliorare le performance dei prodotti e creare nuove esperienze di makeup.

Opzioni creative: per rispondere alle ultime tendenze del makeup e alle esigenze specifiche delle diverse tipologie di consumatrici.

Etica e sostenibilità

Attenzione all’ambiente: utilizzo di ingredienti eco-sostenibili e packaging riciclabile.

Prodotti cruelty-free e vegani: per un makeup etico e rispettoso degli animali.

Ecco alcuni dei migliori brand di makeup del 2024 che eccellono in queste aree

1.Augustinus Bader: brand di lusso noto per le sue formulazioni innovative a base di TFC8®, una tecnologia brevettata che rigenera la pelle. Offre un’ampia gamma di prodotti per il viso, occhi e labbra di altissima qualità.

2. Kosas: brand americano che si distingue per l’utilizzo di ingredienti clean e cruelty-free. Propone una vasta gamma di prodotti makeup ad alte prestazioni, con un focus su colori vibranti e texture innovative.

3. Saie: brand svedese che si distingue per l’utilizzo di ingredienti naturali e cruelty-free. Offre una linea di prodotti makeup minimal ed elegante, con un focus su texture leggere e luminose.

4. Ilia Beauty: brand americano che vanta formulazioni clean e ingredienti di alta qualità. Propone un’ampia gamma di prodotti makeup performanti e cruelty-free, con un focus su colori nude e texture delicate.

5. Maybelline New York : un marchio di makeup intramontabile, riconosciuto tra i migliori del 2024 per la sua qualità e accessibilità. Con oltre 100 anni di esperienza, Maybelline si distingue per le sue formulazioni innovative, come la linea Fit Me, adatta a tutte le tipologie di pelle. Il brand offre una vasta gamma di prodotti per il viso, gli occhi, le labbra e le unghie, consentendo alle donne di creare look personalizzati. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Maybelline si impegna anche per la sostenibilità, utilizzando packaging riciclabile e ingredienti eco-sostenibili.

5. Fenty Beauty: brand di Rihanna che ha rivoluzionato il mondo del makeup con la sua gamma di prodotti inclusivi per tutte le carnagioni. Propone una vasta scelta di prodotti innovativi e performanti, con un focus su colori audaci e texture originali.

Oltre ai brand menzionati in precedenza, vale la pena menzionare altri nomi emergenti che stanno conquistando il mercato del makeup:

Ami Colé : brand americano che offre prodotti makeup inclusivi per le carnagioni scure.

: brand americano che offre prodotti makeup inclusivi per le carnagioni scure. Danessa Myricks : brand americano noto per i suoi prodotti multifunzionali e altamente pigmentati.

: brand americano noto per i suoi prodotti multifunzionali e altamente pigmentati. Volition Beauty: brand americano che permette ai clienti di personalizzare i propri prodotti makeup.

brand americano che permette ai clienti di personalizzare i propri prodotti makeup. Florence by Mills: di Millie Bobby Brown che offre prodotti makeup accessibili e divertenti per le adolescenti.