“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè è il brano più ascoltato in radio

È “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè la canzone più ascoltata in radio questa settimana. Il brano guadagna otto posizioni rispetto lo scorso venerdì e precede “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (secondo posto, -1) e “Veleno” di Tananai (terzo posto, -1). Perde una posizione e scivola al quarto posto “Puntería” di Shakira e Cardi B mentre entra nelle prime cinque posizioni “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (+1). Completano la top 10 “Lonely Dancers” di Conan Gray (sesto posto, -2), “Luna Piena” dei Negramaro (settimo posto, +6), “Casa Mia” di Ghali (ottavo posto, -3), “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu (nono posto, +2) e “100 messaggi” di Lazza (decimo posto, +2).

Le tre più alte nuove entrate sono “Malavita” dei Coma_Cose (posizione 14), “Non ho bisogno di te” di Noemi (posizione 22) e “Limone” di Chiello (posizione 62).

La classifica EarOne Airplay Italiani rispecchia quella generale con “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè (+4) che precede “Veleno” di Tananai (secondo posto, -1) e “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (stabile in terza posizione).

Confermate le prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Dance: “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu precede anche questa settimana “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Beat Of Your Heart” di Purple Disco Machine e Ásdís.

“Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè si conferma al comando della classifica EarOne Airplay Urban. Secondo e terzo posto per “Alè” di Rhove e “King of the jungle” dei Club Dogo (+1).

Nessuna novità nei primi tre posti della classifica EarOne Airplay Rock. “Eyes Closed” degli Imagine Dragons precede anche questa settimana “Human” di Lenny Kravitz e “Paradiso” de La Rappresentante di Lista.

“Contigo” di Karol G & Tiësto è saldamente al comando della classifica EarOne Airplay Latin e precede “S91” di Karol G (+8) e “Lala” di Myke Towers (-1).

Tutto nuovo il podio della classifica EarOne Airplay TV. Nei primi tre posti troviamo “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè (+8), “Luna piena” dei Negramaro (+1) e “100 messaggi” di Lazza (+4).

“Luna Piena” dei Negramaro, “Louder” di Dotan e “Electric” di Darin si confermano anche questa settimana nelle prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti.

I Negramaro con “Luna Piena” guidano anche la classifica EarOne Airplay TV Indipendenti. Secondo e terzo posto per “Electric” di Darin (+4) e “Louder” di Dotan (confermato al terzo posto).

Settimana #18 (dal 26-04-2024 al 02-05-2024)