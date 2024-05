Mike Sueg: “Luci Spente” è il nuovo singolo in rotazione radiofonica

Pubblicità

Da venerdì 3 maggio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “LUCI SPENTE”, il nuovo singolo di MIKE SUEG.

Il brano “Luci Spente” racconta del bisogno di isolarsi per ritrovarsi. Questa necessità è dovuta anche alle vicende di un amore incostante, ritrovato solo per essere perduto di nuovo. Le immagini di pioggia e luci evocano un’atmosfera di malinconia e speranza, invitando l’ascoltatore a immergersi in questo viaggio emotivo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’obiettivo del progetto è trasmettere emozioni intense attraverso sonorità profonde e avvincenti. Con uno stile che si concentra sulla narrazione di immagini e storie personali, punto a portare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e stimolante. Attraverso una varietà di generi che spaziano dal pop al soul, arricchiti da ritmiche ben definite, la mia musica vuole creare un’esperienza che catturi l’attenzione e che tocchi profondamente il cuore degli ascoltatori.”

Biografia

Mike Sueg ha iniziato a esplorare il mondo della scrittura e composizione di brani soul-trap nel 2017, utilizzando strumentali scaricate da YouTube. Nel 2018, ha debuttato con i suoi primi due singoli ufficiali, “Cinema” e “Parigi”, prodotti da Nicola De Vito, conosciuto come Nicholas Frei. Nel 2019, ha partecipato al talent show “Coca-Cola Future Legend”, dove è stato selezionato dalla coach Annalisa per un percorso di produzione musicale e performance dal vivo. Durante l’anno, ha lavorato ai “Massive Art Studios” di Milano sul suo singolo “Paracadute”, pubblicato con il supporto di Coca-Cola. Successivamente, ha presentato altri brani come “Senza La Luna” e “Soli”, quest’ultimo registrato presso i Canova Studios di Michele Canova. “Soli” ha attualmente oltre 150.000 ascolti su Spotify. Ha avuto l’opportunità di esibirsi dal vivo durante i “Battiti Live” in Puglia, aprendo per artisti come Annalisa, Maneskin, Elodie e Luchè, concludendo il percorso classificandosi al secondo posto. Nel 2020, ha pubblicato il suo primo progetto “Odi et amo”, composto da 4 tracce e prodotto interamente da Nicholas Frei. Nel 2022, ha pubblicato una trilogia su Instagram intitolata “Pills”. Nel 2023, ha lanciato una serie di 4 singoli, tra cui “Crazy”, che ha ricevuto oltre 50.000 ascolti su Spotify. Alla fine del 2023, si è esibito a Napoli in Piazza Plebiscito durante il “Capodanno in Piazza Plebiscito” organizzato dal comune di Napoli, in apertura ad artisti come SLF e Geolier. Nel 2024, ha iniziato un nuovo percorso con “Up Music”, lavorando al brano “Luci Spente”, prodotto da Sabatino Salvati e Nicholas Frei, con mix e master a cura di Sabatino Salvati.

