Inflazione in Italia: crollo recente, ma danni gravi nel biennio passato

Pubblicità

Condividi

‘ultima rilevazione di aprile sull’inflazione, che mostra un tasso annuo sceso allo 0,9% e al 2,4% per il carrello della spesa, non deve generare ottimismo eccessivo. Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora (in foto), ha evidenziato come, nonostante il rallentamento recente, il periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023 abbia registrato un incremento drastico dei prezzi al consumo, con un balzo del 13,8%. Tale impennata, definita da Spadafora “clamorosa e raggiunta a una velocità record”, ha causato notevoli difficoltà sia per i consumatori sia per le imprese.

Nonostante l’attuale inflazione in Italia sia sotto il target del 2% stabilito dalla Banca centrale europea, la media nella zona euro si attesta al 2,4%, ancora sopra il livello desiderato. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni della BCE riguardo una possibile riduzione dei tassi d’interesse, attualmente al 4,5%. In particolare, Spadafora ha sottolineato come la politica monetaria restrittiva degli Stati Uniti e le recenti dichiarazioni della Federal Reserve possano indurre l’Eurotower a posticipare ulteriori tagli ai tassi.

Pubblicità

Il contesto globale, quindi, rimane complesso e la BCE è chiamata a prendere decisioni cruciali in merito alla sua politica monetaria, valutando se mantenere un allineamento con la Federal Reserve o intraprendere un percorso autonomo. Quest’ultima opzione, per molti, rappresenterebbe una sorta di rottura rispetto alla prassi, ma è vista da altri come una necessità data la diversità delle condizioni economiche tra Europa e Stati Uniti.