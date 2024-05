Garanzie Pubbliche in Italia: un sostegno da 302 miliardi per economia e famiglie

Garanzie Pubbliche in Italia: un sostegno da 302 miliardi per economia e...

Pubblicità

Condividi

Le garanzie pubbliche offerte dallo Stato italiano alle banche per sostenere famiglie e imprese hanno raggiunto il valore di 302,3 miliardi di euro, pari al 14,5% del prodotto interno lordo (PIL).

Questo enorme impegno finanziario segna una presenza costante e significativa dello Stato nell’economia, attraverso strumenti meno diretti rispetto alle partecipazioni in aziende. Il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, evidenzia come tali misure abbiano garantito liquidità e ridotto il rischio di insolvenza, pur sottolineando la necessità di monitorare l’evoluzione degli aiuti pubblici nel tempo per evitare perdite potenzialmente esponenziali.

Pubblicità

Le garanzie si dividono in diverse categorie: 8 miliardi derivano da interventi europei, 123 miliardi sono stati dedicati a rispondere all’emergenza Covid-19, 37 miliardi a fronteggiare la crisi energetica scaturita dal conflitto in Ucraina e 133 miliardi rappresentano misure di sostegno ordinario. In particolare, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), nell’ambito dei provvedimenti anti-Covid, ammonta a 98 miliardi di euro, quasi un terzo del totale.

Nonostante una leggera diminuzione rispetto al 15,9% del 2022 e al picco del 16,1% durante la pandemia, il livello attuale delle garanzie rimane sostanzialmente triplo rispetto al 4,8% di fine 2019. Questo riflette un cambiamento significativo nel ruolo dello Stato nell’economia italiana, segnato non solo dalla partecipazione diretta nelle aziende, ma anche da varie forme di sostegno indiretto.