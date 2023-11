Dove parcheggiare all’aeroporto di Bologna? Scopri i nostri consigli

Se hai in programma un viaggio per business e devi partire dall’aeroporto di Bologna, una delle cose che devi organizzare con cura è il parcheggio. Infatti, trovare una soluzione sicura, conveniente e adatta alle tue esigenze può essere difficile se non ti prepari in anticipo. Tuttavia, la selezione potrebbe non essere semplice come sembra, così stiamo per darti i nostri consigli esperti.

Opzioni di parcheggio

L’aeroporto felsineo, intitolato a Guglielmo Marconi, è uno dei principali scali italiani, con oltre 9 milioni di passeggeri nel 2022. L’infrastruttura si trova a circa 6 km dal centro della città, ed è facilmente raggiungibile in auto, in autobus, in treno, o in taxi. Però, nonostante la vicinanza dello scalo al centro cittadino, potresti non volerti separare dal tuo veicolo privato fino ad un istante prima di entrare nel Marconi, con il dilemma di dove parcheggiare all’aeroporto di Bologna in sicurezza. Vediamo ora le soluzioni a disposizione.

Parcheggio ufficiale dell’aeroporto

La prima opzione è il parcheggio ufficiale dell’aeroporto, gestito dalla società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., che si occupa della gestione dell’intera aerostazione e delle zone di servizio accessorie. I diversi settori di questo parcheggio offrono al viaggiatore, e, più in generale, a tutta l’utenza dello scalo aeroportuale, una risposta ad ogni esigenza di sosta.

Puoi scegliere tra il parcheggio P1, coperto per più della metà, posizionato di fronte al terminal, con posti riservati e telepass abilitato per il pagamento senza perdere tempo in fila alle casse. Il P1 si adatta bene sia alle soste brevi che alla lunga sosta per settimane o mesi. Il parcheggio P2, coperto e anch’esso di fronte al terminal, presenta all’interno anche il servizio che parcheggia per te la tua auto e te la restituisce al tuo ritorno. E ancora, il parcheggio P3, coperto al 30%, a soli 200 metri di distanza dal terminal, adatto soprattutto per lunghe soste superiori a 4 giorni. Per finire la rassegna dei parcheggi devoti a servire per uno o più giorni c’è il P4, scoperto, a 1,5 km dal terminal, con servizio di navetta gratuita 24 ore su 24, ogni 20 minuti, economico e conveniente per soste lunghe.

Tuttavia, non mancano nemmeno i posteggi per fermarsi pochi minuti o poche ore al massimo, a cominciare dal Kiss&Fly utilizzabile gratuitamente per 10 minuti (appunto il tempo di scambiarsi un bacio prima dell’imbarco). Se invece desideri sostare qualche decina di minuti in più puoi usare il parcheggio Express. Diversamente, se devi aspettare l’arrivo di qualcuno, allora dirigiti direttamente alla Wait Zone, gratuita per i primi 60 minuti.

Il parcheggio ufficiale dell’aeroporto ha diversi vantaggi, tra cui la vicinanza al terminal per presentarsi al gate in pochi minuti a piedi o con la navetta; la sorveglianza di personale formato e assicurazione contro furto, danni e incendi ai veicoli; la possibilità di prenotare online, con sconti e promozioni; i servizi aggiuntivi, come ritiro e consegna dell’auto, pulizia e lavaggio, cambio batteria e gonfiaggio pneumatici; l’accesso a servizi premium, come la MBL Vip Lounge, il MBL Vip Service, il MBL YouFirst e il MBL Area Meeting.

Tuttavia, questa offerta può essere piuttosto costosa, soprattutto se non prenoti online o se scegli il parcheggio più vicino al terminal, la cui disponibilità può essere limitata in alta stagione o in caso di grandi eventi.

Parcheggi privati vicini

Una valida soluzione alternativa è il ricorso ad un privato vicino all’aeroporto, gestito da società che non ha veramente a che vedere con quella del Marconi. Anche i parcheggi dipendenti offrono posti coperti e non, con navetta o con ritiro e consegna dell’auto. Questi parcheggi si trovano a una distanza variabile dall’aeroporto, da poche centinaia di metri a qualche chilometro, e offrono tariffe competitive e servizi personalizzati. Puoi scegliere tra il parcheggio con navetta, che ti permette di lasciare la tua auto in un parcheggio custodito e di raggiungere l’aeroporto con una navetta gratuita, disponibile 24 ore su 24, con una frequenza variabile a seconda del parcheggio; il parcheggio con ritiro e consegna dell’auto, che ti permette di consegnare la tua auto a un addetto del parcheggio direttamente al terminal e di ritrovarla al tuo ritorno nello stesso punto.

Il parcheggio privato vicino all’aeroporto ha diversi vantaggi, tra cui il risparmio, che può essere significativo se confrontato con il parcheggio ufficiale dell’aeroporto, soprattutto per soste lunghe; la comodità di sapere che c’è un posteggio pronto per te; la flessibilità, che ti permette di modificare o annullare la tua prenotazione senza costi aggiuntivi.

Tra gli svantaggi, invece, ci sono la distanza, che può essere maggiore rispetto al parcheggio ufficiale dell’aeroporto, e che può richiedere più tempo per raggiungere il terminal, a seconda della frequenza della navetta e del traffico stradale.

Come scegliere il parcheggio più adatto a te

Come puoi vedere, le opzioni di parcheggio all’aeroporto di Bologna sono diverse e hanno pro e contro. Per scegliere parti dalla durata della sosta, che influisce sul costo e sulla convenienza del parcheggio; il tipo di copertura, che influisce sulla protezione; il tipo di servizio. Ti consigliamo di confrontare le diverse opzioni, consultando i siti web ufficiali delle società che offrono i servizi di parcheggio e di prenotare in anticipo, per assicurarti il bilanciamento ottimale fra servizi e i costi.