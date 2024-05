Scossa di terremoto oggi a Brentonico (Trento): magnitudo 2.7 il primo maggio

Pubblicità

Un lieve terremoto di magnitudo ML 2.7 si è verificato il 1° maggio 2024 alle 17:49 ora locale, con epicentro localizzato 3 km a nord-ovest di Brentonico, in provincia di Trento. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, il sisma ha avuto coordinate geografiche 45.8430 di latitudine e 10.9320 di longitudine, a una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nelle aree circostanti, ma non ha causato danni a persone o strutture. Comuni come Mori, Nago-Torbole e Riva del Garda, situati entro 20 km dall’epicentro, hanno appena avvertito la scossa, ma non anche a Trento e Verona, rispettivamente a 29 e 45 km di distanza.

L’evento sismico non ha suscitato preoccupazioni immediate per la sicurezza pubblica, ma gli esperti continuano a monitorare la situazione per qualsiasi sviluppo.

