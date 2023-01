Turista accoltellata a Roma Termini: aggressore arrestato in stazione Centrale a Milano

Pubblicità

E’ stato fermato ed arrestato ieri intorno alle 18 presso la stazione di Milano il polacco che avrebbe accoltellato la turista israeliana Abigail Dresner a Roma Termini i l31 dicembre scorso.

Il presunto aggressore è stato identificato nella persona di Aleksander Mateusz Chomiak, clochard. 25 anni, coetaneo della ragazza aggredita.

A riconoscerlo e a fermarlo due carabinieri in quel momento non in servizio, marito e moglie, in stazione Centrale sul treno regionale per Brescia.

Secondo il racconto de Il Giorno ” il militare trentaseienne, che stava salendo sul regionale per Brescia per tornare a casa, si è girato verso la moglie trentasettenne, appuntato che presta servizio nell’infermeria della caserma Montebello di via Monti, e le ha sussurrato: «Secondo me è lui”. Ripescando la foto su internet hanno riconosciuto scarpe e cappello oltre alle sembianze e avvicinandosi al polacco gli avrebbero chiesto “Sei tu questo?”.

L’uomo avrebbe tentato di scendere dal treno ma i due Carabinieri lo avrebbero prontamente immobilizzato e consegnato alla Polfer.