Tensioni alla Sapienza: scontri tra studenti e polizia durante la protesta

Un’ondata di tensione ha investito l’Università “La Sapienza” di Roma, dove circa 200 studenti hanno manifestato in risposta alla decisione del Senato Accademico di non boicottare il bando Maeci in collaborazione con Israele. Lo scenario si è presto trasformato in caos quando la polizia è intervenuta con lacrimogeni per disperdere i manifestanti che scandivano slogan come “Palestina libera” e “Fuori la guerra dall’università”.

Gli studenti coinvolti hanno denunciato un approccio violento e repressivo da parte delle autorità, che ha portato all’arresto di due di loro e a ferite sia tra i giovani che tra gli agenti di polizia. Le immagini e i video diffusi sui social media mostrano momenti di spintoni e tensioni elevate, riflettendo un clima di crescente frustrazione tra la popolazione studentesca.

La Ministra dell’Istruzione, Bernini, ha commentato l’episodio definendo gli atti di protesta “vergognosi” e sottolineando come la comunità accademica debba rimanere un luogo di discussione aperta e non di imposizioni da parte di minoranze. Queste dichiarazioni hanno solo alimentato il dibattito su come le istituzioni educative dovrebbero gestire il dissenso e il dialogo su questioni politiche complesse e sensibili.

Il corteo, iniziato come un’espressione pacifica di disaccordo, ha sollevato questioni più ampie riguardo alla libertà di espressione in ambito accademico e al diritto di protesta. La comunità online è invitata a riflettere e commentare: come dovrebbero le università gestire le proteste? Qual è il ruolo della polizia in questi contesti? La tua opinione è fondamentale per ampliare la discussione su questi temi critici.