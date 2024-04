Ponte sullo Stretto di Messina: richieste di integrazione documentale da parte del Mase

La Commissione Tecnica VIA sollecita documentazione aggiuntiva per la valutazione ambientale del progetto del ponte. Scopri i dettagli e condividi la tua opinione.

La Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale (Ctvia) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha recentemente fatto una richiesta importante alla società Stretto di Messina, incaricata del progetto del Ponte sullo Stretto. Complessivamente, sono stati richiesti 239 documenti supplementari per completare la valutazione ambientale del progetto.

Questa fase di integrazione documentale è una pratica standard nelle procedure iniziali di valutazione di impatto ambientale (Via), come chiarito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Tra i documenti richiesti, si evidenziano quelli relativi all’impatto ambientale, agli effetti sui siti Natura 2000 e all’utilizzo del territorio.

Il Ponte sullo Stretto di Messina è un progetto di grande rilevanza nazionale e, come tale, è soggetto a un’accurata revisione per assicurare che il suo sviluppo non comprometta l’ambiente circostante. La richiesta di integrazioni mira a garantire che tutte le potenziali implicazioni ambientali siano adeguatamente analizzate e gestite.

