Il premio per le scuole di Roma celebra l'ambiente con un focus sulle nuove generazioni

Premio Roberto Mancini: un decennale per innovare il futuro ambientale

Roma, 30 aprile 2024 – In ricordo di Roberto Mancini, noto per il suo impegno nella lotta contro l’inquinamento nella Terra dei Fuochi, oggi si celebra il decimo anniversario della sua morte. L’Associazione Italiana Cultura e Sport (AiCS), insieme a collaboratori storici e familiari di Mancini, ha annunciato una nuova iniziativa per il Premio Roberto Mancini, quest’anno rivolto esclusivamente agli studenti delle scuole di Roma e provincia.

L’edizione di quest’anno del premio si distingue per un approccio innovativo, puntando sulla sensibilizzazione e partecipazione delle nuove generazioni. Secondo Andrea Nesi, responsabile Ambiente di AiCS, l’obiettivo è incoraggiare i giovani a concepire e proporre progetti che mirino al recupero e alla valorizzazione di spazi verdi nelle loro immediate vicinanze, che possono variare da giardini scolastici a piazze cittadine.

I progetti saranno valutati basandosi su criteri di utilità sociale, sostenibilità ambientale ed economica, promuovendo idee che abbracciano il riuso e il riciclo. La competizione prevede premi per le dieci migliori proposte, oltre a un premio speciale per il progetto vincitore, forniti dal partner dell’iniziativa, OK Pubblicità.

Le scuole interessate possono richiedere il regolamento e iscriversi inviando una mail all’indirizzo ambiente@aics.it entro il 30 novembre 2024. Questa iniziativa non solo celebra la memoria e l’impegno di Roberto Mancini ma offre anche un’importante opportunità per i giovani di intervenire attivamente nella cura dell’ambiente, incentivando un cambiamento positivo a partire dalle loro comunità.