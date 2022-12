Rai2. Sentimenti e costumi degli italiani in tema di Mondiali e sport nei sondaggi di Euromedia Research a TI SEMBRA MONDIALE? nella puntata di sabato 3 dicembre

Condividi

RAI2: “TI SEMBRA MONDIALE?” I risultati dei sondaggi del programma condotto da PIERLUIGI PARDO.

Nella puntata del 3 dicembre, tra i risultati emerge che Spagna, Brasile e Argentina sono le squadre più amate dagli italiani.

Alla domanda “ritieni giusto che i Mondiali di calcio

si giochino in Qatar?”, il 70,7% ha risposto NO

FONTE EUROMEDIA RESEARCH

Nel primo dei tre appuntamenti previsti, “TI SEMBRA MONDIALE?”, andato in onda sabato 3 dicembre alle 14 su Rai2, Pierluigi Pardo ha condotto i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani in tema di calcio e sport. Ospiti di puntata Gigi e Ross. In studio Alessandra Ghisleri, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici.

Trai risultati del sondaggio, realizzato da Euromedia Research in esclusiva per il programma, è emerso che alla domanda “ritieni giusto che i Mondiali di calcio si giochino in Qatar?” il 70,7% degli italiani ha risposto di no, in particolare il 74,3% tra gli uomini, 67,3% tra le donne, il 74,1% tra gli over 65, il 65,8% fra i 18-24 anni, il 71,2% fra i 25-44 e il 68,8% fra i 45 e i 64 anni.

Tra le squadre qualificate ai Mondiali, gli italiani complessivamente tifano in primis per la Spagna (19,3%), la preferita dalle donne (23,6), seguita da Brasile (13,7%), in testa alle preferenze di uomini (15,3) e giovani 18-24(18,2), mentre l’Argentina (terza col 12,8) è la più amata al Sud e nelle Isole col 18%; dietro di loro, Francia (9,2), Inghilterra (8), Portogallo (7,1), Germania (5,9) e Senegal (5,1).

Per quanto se ne parli molto, l’80% (80,3) sostiene di non giocare al Fantacalcio, percentuale che supera il 90% fra le donne (90,9). Ad amarlo di più, i giovani fra i 25 e i 44 anni (32,8%), mentre è pressoché ignorato tra gli over 65 (solo il 7,8%).

Il61,2% degli italiani dichiara infine di non seguire i Mondiali di calcio 2022, dove la Nazionale non si è qualificata. Sono soprattutto le donne a disinteressarsi dell’evento sportivo (69,6% vs 52.2% degli uomini) e i giovani fra i 18 e i 24 anni (70,7%, percentuale che si riduce al 57,6% fra i 25-44, al 58,8 fra i 45 e i 64 anni e 64,9% fra gli over 65). Il pubblico più fedele è invece quello del Sud e delle Isole con il 45,2% che afferma di seguirli, contro il 35,2 del Nord e il 37 del Centro.

Ogni sabato su Rai2, nel programma “Ti sembra Mondiale?” – speciale in 3 puntate di “Ti sembra normale?” realizzato in occasione dei Mondiali di calcio 2022 – condotto da Pierluigi Pardo, i sondaggi di EuroMedia Research restituiscono allo spettatore una fotografia degli italiani attraverso indagini quantitative realizzate con tecnica CAWI su un campione prestratificato di 1.000 casi che rivelano costumi e tendenze del Bel Paese utili a comprendere un po’ di più i sentimenti e i costumi degli italiani in tema di calcio e sport.