Amadeus saluta la Rai: una partenza tra riconoscenza e nuovi orizzonti

La Rai ha ufficialmente confermato con rammarico la fine della collaborazione con Amadeus, uno dei volti più noti e apprezzati della televisione italiana. In una nota diffusa dall’azienda, si sottolinea la profonda gratitudine per gli anni di lavoro congiunto, che hanno portato a successi senza precedenti, come la conduzione del Festival di Sanremo, un evento che ha segnato la storia della televisione pubblica e del panorama culturale italiano.

Nonostante l’azienda abbia presentato “tutte le proposte possibili in termini economici e editoriali” per cercare di rinnovare il contratto, Amadeus ha scelto di prendere una direzione diversa. Il presentatore ha commentato la sua decisione come difficile ma necessaria, motivata dal desiderio di inseguire “nuovi sogni” e di esplorare nuove opportunità professionali.

Questa separazione si chiude quindi su una nota di reciproco rispetto e riconoscenza, con la Rai che augura a Amadeus il meglio per i suoi futuri progetti. La sua partenza lascia un vuoto significativo all’interno dell’azienda, dato il suo impatto notevole sulla programmazione e sull’identità di molti format di successo.

