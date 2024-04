“Che Tempo Che Fa” brilla in prime time: terzo programma più visto e campione di interazioni sui social

“Che Tempo Che Fa” brilla in prime time: terzo programma più visto...

Il noto programma televisivo “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio, continua a catturare l’attenzione del pubblico serale, posizionandosi come il terzo programma più visto della serata del 15 aprile 2024. Trasmesso sul canale NOVE, il talk show ha registrato 1.834.000 spettatori con uno share del 9,5%, raggiungendo un picco di 2.461.000 spettatori e uno share del 12,9% durante i momenti più seguiti.

Non solo gli ascolti, ma anche l’interazione del pubblico su piattaforme social ha segnato un record per la giornata, con 200.000 interazioni che hanno reso #CTCF l’hashtag più popolare e discusso. Questa notevole presenza digitale evidenzia l’importante impatto del programma nella conversazione mediatica e sociale.

Altri segmenti del programma, come “Il Tavolo”, hanno anch’essi ottenuto buoni risultati, con 1.208.000 spettatori e uno share del 9,8%. “L’Anteprima” e “Che tempo che farà” hanno rispettivamente raggiunto 784.000 e 254.000 spettatori, confermando la forte presenza del format nelle diverse fasce orarie.

Il canale NOVE si è classificato terzo in prime time e seconda serata con uno share del 9,3%, mentre a livello giornaliero è stato il quinto canale più visto con uno share del 4,7%. A livello di gruppo, Warner Bros. Discovery, cui appartiene il canale, ha raggiunto uno share del 14,3% in prime time e del 17,6% in seconda serata.

Il successo di “Che Tempo Che Fa” è frutto della produzione di l’OFFicina, parte del Gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery, che insieme hanno creato un format capace di intrattenere e coinvolgere il pubblico a livelli elevati.

