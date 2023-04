“Ordigni” è il nuovo singolo di Dani Enne

Condividi

È in radio “Ordigni” il singolo di Dani Enne, già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe).

«“Ordigni” è un brano che nasce per affrontare il tema del giudizio – dice Dani Enne – è un canto di rivolta per tutte le persone sensibili che pensano sempre a quale possa essere la frase giusta da dire. Vorrei davvero che fosse un grido e un canto, per chiunque si sente oppresso dal proprio giudizio e da quello altrui. Dobbiamo dedicarci del tempo per far capire a chi ha aspettative su di noi che dobbiamo fare il nostro percorso e dedicare lo stesso tempo a noi stessi. Perché i primi che devono essere consapevoli siamo proprio noi. Il titolo è letteralmente la metafora che guida il brano. Chi è estremamente giudizioso e ha paura di essere giudicato tende a seguire gli “ordini” che nel tempo diventano “Ordigni”, poiché iniziano a limitarti e a diventare pesanti. La canzone è nata al rientro dalla Masterclass 2022 di Hoop Music – termina il cantautore – mi ha stravolto, ha cambiato completamente il mio modo di vedere le cose e mi ha permesso di evolvermi.»

Daniele Natale, in arte Dani Enne, nato a Reggio Calabria 1996, è un giovane artista, producer e cantautore. I suoi studi musicali iniziano all’età di 11 anni grazie alla famiglia che gli fa prendere lezioni private di pianoforte. In seguito si affaccia al mondo della produzione musicale studiando da autodidatta. Si approccia al mondo musicale collaborando con vari artisti emergenti e in seguito sente la necessità di comunicare altro e decide di iniziare un suo percorso individuale di canto. Nel 2020 entra nel progetto di Hoop Music, con sede a Milano. Nel 2022 realizza e produce la sua personale versione di “Figli delle stelle”, il grande successo di Alan Sorrenti, pubblicata da Hoop Music. Continua i suoi studi e nel frattempo partecipa a vari contest, sia canori che legati alla produzione musicale, tra cui un contest ufficiale organizzato da Sony Music Italy.

Daniele Enne su: Instagram | TikTok