Gae Vinci: “Camelie” è il nuovo singolo

Da venerdì 28 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Camelie”, il nuovo singolo di GAE VINCI.

“Camelie” è un brano dalle sonorità nostalgiche e romantiche. La canzone si annuncia con un intro di synth dal tono caldo, suoni che sembrano girare sulla bobina di un registratore a nastro, creando un’atmosfera dallo sfondo vintage. Il crescendo del pad, fa subito spazio al ritmo della batteria che assieme al basso creano un groove quasi perpetuo, intrecciandosi con la voce sognante di Cosette Gobat. La chitarra crea un immaginario sonoro da deserto americano, grazie al sound twang della telecaster. Così dopo il primo bridge e ripartenza, oltre al suono, anche il testo ci trascina dentro un sogno. Nel finale l’atmosfera ci introduce in un vortice sonoro dove la malinconia non trova conforto, ma solo ricordi.

Il brano è il quarto singolo che anticipa l’album di debutto “Lonely Ballads” in uscita il 26 maggio 2023.

“Camelie è stata una canzone all’interno di un sogno, che poi è diventata realtà”, con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Il videoclip di “Camelie” è stato girato durante una sessione di registrazione in Sicilia, nei primi mesi dell’anno. Per l’occasione il regista Marco Castiglione ha deciso di immortalare le varie prove della band all’interno dello studio “Registrazioni Analogiche” e successivamente ha coinvolto i musicisti in un live per ricreare delle atmosfere attinenti al sound del brano.

Biografia

Gae Vinci nome d’arte di Gaetano Vinci è un produttore musicale siciliano, con sede a Milano. Dopo aver prodotto musica con altri alias sin dalla metà degli anni 2000, ha deciso finalmente di firmare i propri lavori con il suo vero nome. Non identificandosi in un genere musicale ben specifico, si riesce a percepire nelle sue produzioni quelle che sono indubbiamente le sue influenze musicali, ovvero il dream pop/shoegaze e chiari riferimenti alla musica electronic o alternative in generale. Nonostante si definisce un eremita da studio, spesso si avvale della collaborazione di alcuni amici musicisti e cantanti che passano da lui in studio, per registrare ciò che scrive e produce. Alla fine del 2022 ha creato la sua etichetta indipendente “BLOODONTHETRACKS” che utilizza come piattaforma per pubblicare la musica da lui prodotta.

Dopo “My favorite color”, “All the times”, “Summer is too long”, arriva “Camelie” il nuovo singolo di Gae Vinci in radio e in digitale dal 28 aprile 2023.