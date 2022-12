E’ NATA MSC SEASCAPE, MADRINA SOPHIA LOREN. LA NAVE DA 1MLD DI EURO CHE SI ISPIRA A NEW YORK E’ LA PIU’ GRANDE COSTRUITA IN ITALIA

Condividi

Presenti Ne-Yo e Andrea Bocelli. Ospita il primo simulatore di montagne russe su una nave da crociera, un ponte dei sospiri trasparente con vista mozzafiato sul mare. Può ospitare oltre 5600 ospiti.

MSC Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, è stata battezzata da Sophia Loren a New York durante una cerimonia che ha visto la presenza di oltre 3.000 persone. Salgono a 22 le navi della flotta MSC, terzo brand crocieristico al mondo – leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – in attesa di MSC Euribia, attesa il prossimo giugno.

Tra i momenti salienti della Cerimonia di Battesimo, vi è stata l’esibizione del cantautore Ne-Yo, vincitore del Grammy Award, Matteo Bocelli, cantante ormai celebre a livello internazionale, la benedizione «virtuale» della nave da parte di Sophia Loren, madrina delle navi della flotta MSC

HIGHLIGHTS:

Rende omaggio a New York City, aree pubbliche e i nomi i spirati alla Grande Mela, una statua della libertà di tre metri della Statua della Libertà e un’ampia area commerciale e di intrattenimento di nuova concezione, nominata Times Square e un impressionante LED wall alto 8,5 metri che si estende su quattro ponti con una proiezione dell’iconico skyline di Manhattan

ROBOTRON, un'emozionante simulatore di montagne russe, per la prima volta disponibile in mare.

Uno spettacolare Ponte dei Sospiri sul ponte 16 con una vista mozzafiato sull’oceano;

6 piscine, tra cui una splendida piscina a sfioro a poppa

Ospiti: 5.632

13.000 mq di spazi esterni

2.270 cabine e suite di 12 diverse tipologie; 11 punti di ristoro e 19 bar e lounge

Un’ampia passeggiata sul lungomare

98 ore di intrattenimento dal vivo per crociera

MSC Seascape è salpata da New York l’8 dicembre per raggiungere Miami, da dove partirà verso i Caraibi e le Bahamas per la sua stagione inaugurale. La nuova ammiraglia per gli Stati Uniti offrirà due itinerari:

Caraibi orientali : con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana.

: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana. Caraibi occidentali : con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.

: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.