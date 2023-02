Scontro Usa-Cina su palloni sonda e armamenti a Russia

Pubblicità

Cina a Usa: no a uso indiscriminato della forza

Cina e Usa ai ferri corti. Ieri la Dura critica della Cina agli Usa per l’abbattimento del pallone cinese al largo delle coste statunitensi. Durante l’incontro tra il segretario di Stato Usa, Blinken e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, quest’ultimo ha protestato per l’incidente del pallone abbattuto dagli Usa a inizio febbraio e “ha chiesto agli Usa di affrontare e risolvere il danno alle relazioni sino-statunitensi causato dall’indiscriminato uso della forza”

Blinken a Wang Yi: mai più palloni spia

Dal canto suo il Segretario di Stato USA Blinken, ha avvertito il responsabile Esteri del partito comunista cinese Wang Yi che “non devono mai più verificarsi incursioni” nei cieli Usa.

Lo riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato americano a Monaco. Blinken ha poi avvertito la Cina che “ci saranno conseguenze se fornirà sostegno materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina”.

Cina: no imposizioni Usa tra noi e Mosca

No a interferenze esterne sui rapporti con Mosca. “Il coordinamento Cina-Russia è stabilito sulla base del non allineamento, del non confronto, del non prendere di mira terze parti ed è sotto la sovranità di due Paesi indipendenti”. Così il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, avverte l’omologo Usa Blinken, a margine della Conferenza di Monaco. “Gli Usa dovrebbero promuovere una soluzione politica alla crisi (in Ucraina Ndr) piuttosto che gettare benzina sul fuoco e sfruttare l’opportunità per realizzare profitti”, ha detto Wang Yi.

Blinken rilancia: Cina vuole armare Mosca

Blinked alla emittente Cbs riferisce che Gli Stati Uniti avrebbero informazioni secondo cui la Cina starebbe valutando la possibilità di sostenere la Russia, fornendo anche armi per la guerra in Ucraina. La dichiarazione segue l’incontro fra Blinken con il suo omologo cinese Wang Yi a margine della Conferenza di Monaco.Blinken ha avvertito il suo interlocutore cinese che in caso di aiuto di Pechino a Mosca ci sarebbero “gravi conseguenze” nelle relazioni fra gli Stati Uniti e la Cina.