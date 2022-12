Pubblicità

Sabato 31 dicembre 2022 alle ore 14.00 su Rai2 – PIERLUIGI PARDO CONDUCE “TI SEMBRA NATALE?”

In gara Roberta Morise e Gigi Marzullo

Alla scoperta dei sentimenti e dei gusti degli italiani sulla festività per eccellenza.

Il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro verrà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù Onlus

Alla vigilia del nuovo anno, sabato 31 dicembre alle 14.00 su Rai2 va in onda “Ti sembra Natale?”, seconda e ultima puntata dello speciale di “Ti sembra normale?”, condotto da Pierluigi Pardo, viaggio nelle preferenze e negli usi degli italiani sulla festività per eccellenza. In gara in questa puntata Roberta Morise e Gigi Marzullo.

Fai una lista di buoni propositi per il nuovo anno? Nel 2022 hai cambiato le tue abitudini a causa del carovita? A Capodanno non rinunci mai all’intimo rosso o a lenticchie e cotechino? Qual è la canzone più bella del 2022? Pensi che il 2023 sarà migliore del 2022? A rispondere a queste e altre domande-sondaggio realizzate da EuroMedia Research sono gli ospiti Roberta Morise e Gigi Marzullo, in gara in questa puntata, che tenteranno di aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro, devoluto in beneficenza alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.

In studio con Pierluigi Pardo Alessandra Ghisleri, per dare ulteriori focus statistici a ogni singolo sondaggio, e gli otto personaggi che, in veste di “campioni tipo” degli italiani, con i loro aneddoti, le loro esperienze e le loro stravaganti manie entrano in gioco in alcune fasi del quiz.

A intervallare l’indagine, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino “la pancia” degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi vip che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco. Arricchiscono il racconto i contributi delle Teche Rai: un tuffo nel passato per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese.

“Ti sembra Natale?” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Claudio Moretti con Carola Ortuso e Andrea Cancellario, con la collaborazione di Fabio Umbro. A cura di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Milvia Licari. Produttore esecutivo Stand By Me: Fabrizio Forner. La regia è di Luca Mancini.