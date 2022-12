Obbligo di targa e casco per i monopattini. La proposta di Matteo Salvini su Facebook

Obbligo di targa e casco per i monopattini. La proposta di Matteo...

Pubblicità

Condividi

Matteo Salvini, Leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Meloni, ha intenzione di inserire nel nuovo codice della strada targa e casco obbligatorio per i monopattini.

E’ tra le proposte di cui si occuperà presto con il suo Dicastero come anticipato nella sua diretta facebook di questa mattina facendo il punto “su questi primi due mesi di governo e su progetti e cantieri in corso per il 2023”.

Pubblicità

Dal minuto 5:27 della diretta (vedi di seguito) Salvini ha dichiarato:

"Molti di voi mi hanno scritto Quand'è Matteo che metti mano al codice della strada. Ci stiam lavorando abbiamo fatto una riunione a dicembre e ne faremo un'altra a gennaio. Ad esempio i monopattini. non so come la pensiate, che ormai sfrecciano anche ad alta velocità sulle strade ma non solo, anche sulle piste ciclabili e sui marciapiedi facendo casino. Quindi il casco obbligatorio e anche una targa identificativa per creare problemi è qualcosa che voglio mettere nel nuovo codice della strada per tutelare la sicurezza sia di chi va in monopattino, sia dei pedoni e dei passanti che non possono essere trattati come i bastoncini e i paletti per le discese da sci."

E voi che ne pensate? Dite la vostra con un commento sotto

Ecco il video