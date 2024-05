“Occhi nuovi” il singolo d’esordio di Zize

Pubblicità

Da venerdì 10 maggio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “OCCHI NUOVI”, il primo singolo di ZIZE.

“Occhi nuovi” è un brano pop-rock che racconta la fine di una storia e l’inizio di un’altra relazione, che spazza via la tristezza lasciata dalla precedente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Oltre all’importanza che ha per me questa canzone, dal punto di vista emotivo, dato che è una confessione dei miei sentimenti di una parte della mia vita, questo brano è il primo progetto da solista che intraprendo in modo davvero serio, quindi ha un valore aggiunto e mi nutre di emozioni nuove che fino a qualche tempo fa, potevo solo immaginarmi”.

Il videoclip di “Occhi nuovi”, diretto e girato da Massimo Volta, è stato prodotto in uno studio con un telo bianco come sfondo, che è stato successivamente elaborato con l’intelligenza artificiale. Nel video, è ripreso il cantante che canta il suo brano.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0_9GAbONq9o

Biografia

Alvise Benazzato in arte Zize nasce a Padova nel 2003, si appassiona alla musica fin da piccolo, avvicinandosi alla batteria all’età di 8 anni, strumento che suona tutt’oggi. In quarantena, durante il Covid, si avvicina alla chitarra, che inizia a suonare da autodidatta, così da potersi accompagnare nel canto.

Nel frattempo, si diploma al Liceo Classico Tito Livio e inizia gli studi di Giurisprudenza a Padova.

Da febbraio 2023 è seguito dall’Up Music Studio, grazie al quale pubblicherà, il suo primo singolo con loro.

