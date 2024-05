Il nuovo film di Ridley Scott su Napoleone

Pubblicità

Condividi

Recentemente, la figura di Napoleone Bonaparte è tornata alla ribalta cinematografica con il nuovo film di Ridley Scott , “Napoleon” . In questa pellicola, ambientata durante l’ascesa al potere del celebre condottiero, la roulette viene presentata come un elemento ricorrente, simbolo del lusso e del vizio che caratterizzavano l’epoca. La rappresentazione del gioco nel film di Scott contribuisce a rievocare l’atmosfera di quell’epoca e a sottolineare il fascino che la roulette esercitava sulle classi alte. Il grande regista Martin Scorsese una volta chiese perché non fosse mai stato realizzato un epico biopic su Napoleone Bonaparte dall’iconico film di Abel Gance del 1927. Scorsese rispose che se i magnati degli studi non avessero ritirato il finanziamento al progetto di film su Napoleone di Stanley Kubrick nei primi anni 2000, forse quello sarebbe stato il film giusto. Tuttavia, c’è sempre la possibilità che certe personalità e vite siano semplicemente troppo enormi per essere adattate in 150 minuti sullo schermo d’argento.

Avendo lavorato nell’archivio di Kubrick presso il London Design Museum e visto gli straordinari sforzi che egli faceva per ottenere ogni dettaglio accurato per il film, persino raccogliendo terra dai campi di battaglia di Napoleone per ottenere i colori giusti, anch’io credo che il film di Kubrick sarebbe stato il più grande film su Napoleone mai realizzato.

Pubblicità

Gli sforzi di Kubrick rendono ancor più triste il fatto che un altro grande cineasta, Ridley Scott (il regista di Alien, Gladiator e Blade Runner), non abbia trovato il tempo di rendere il suo nuovo film su Napoleone, costato 200 milioni di dollari, storicamente accurato, anche se sarebbe stato facile e praticamente senza costi farlo, e il risultato sarebbe stato un film molto più interessante e sfaccettato rispetto a quello che Scott ha realizzato.

Infatti, in ciascun caso delle invenzioni e degli shortcuts di Scott, la verità avrebbe reso una storia molto più coinvolgente. Questa è la tragedia di questa occasione mancata, che essenzialmente è un trionfo dello spettacolo sulla storia. Va detto, però, che lo spettacolo da solo vale il prezzo del biglietto. La cinematografia è splendida; le uniformi, le medaglie, i palazzi e gli abiti sono superbi; le scene di strada e di battaglia sono eccellenti; le vaste mise-en-scène come l’incoronazione a Notre Dame e l’incendio di Mosca sono memorabili. Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby recitano molto bene, anche se appesantiti da uno script imbarazzante scritto da David Scarpa.

Il film presenta la carriera di Napoleone dalla Rivoluzione francese del 1789 alla sua morte a Sant’Elena nel 1821 quasi interamente attraverso il prisma della sua relazione amorosa con Giuseppina. Questo è un atteggiamento artistico perfettamente ragionevole da prendere, ma comporta la presentazione dell’imperatore nel prendere decisioni importanti per motivi molto diversi da quelli reali, a detrimento di una reale comprensione dei suoi motivi e quindi della sua vera personalità. Ad esempio, viene mostrato che torna dalla campagna egiziana del 1798 per confrontarsi con Giuseppina sulla sua infedeltà, mentre in realtà tornò per rovesciare il governo della Directory francese. Viene anche mostrato che torna dall’esilio all’Isola d’Elba nel 1815 per vedere Giuseppina, anziché per spodestare i Borboni.

Ora, questo è un film, non un documentario, ma ci sono modi per mostrare che Napoleone era molto più di un conquistatore che doveva divorziare da sua moglie per ragioni politiche, e Scott non ne coglie mai nessuno. Le sue invenzioni ridicole sviano gli aspetti molto più interessanti del vero Napoleone. Far partecipare Napoleone a cariche di cavalleria, cosa che non fece mai, significa che non lo vediamo pianificare strategie, cosa che faceva brillantemente. Farlo bombardare la Grande Piramide di Cheope, cosa che non accadde mai, significa che non lo vediamo interagire con gli intellettuali che fondarono l’egittologia.

Questa autodistruttiva ossessione per lo spettacolo anziché per la verità porta Scott a presentare la più grande vittoria di Napoleone, la battaglia di Austerlitz nel dicembre 1805, come se fosse stata combattuta in una tempesta di neve e vinta da Napoleone sparando cannonate sul ghiaccio e affogando l’esercito austro-russo. La verità è che, inusitatamente per quel periodo dell’anno, non nevicò quel giorno. Quando quello che i bonapartisti definirono successivamente il “sole di Austerlitz” sorse sul campo di battaglia, dissolse la nebbia in cui era nascosto il corpo francese del maresciallo Soult, consentendo così a Napoleone di assaltare le alture di Pratzen esattamente nel momento psicologico giusto. Come hanno mostrato le successive spedizioni subacquee, solo una manciata di uomini e un cannone caddero attraverso il ghiaccio. La verità è molto più interessante, e indicativa del genio di Napoleone, rispetto alla caricatura di Ridley Scott.

Ma almeno i film di DeMille avevano dialoghi concisi e citabili: la sceneggiatura di questo film, al contrario, parla più dell’argot di Hollywood degli anni 2020 che della repartee della corte napoleonica. Napoleone era un uomo genuinamente spiritoso, che faceva costantemente battute divertenti ancora oggi. Al contrario, Joaquin Phoenix non dice mai nulla di divertente, tranne inconsciamente, come nelle battute: “Il destino mi ha portato questa costoletta di agnello,” e “Vogliono che abdichi? Va bene, abdicherò!” Quando i russi bruciano il Cremlino, dice: “Non è molto sportivo, vero?” Quando litiga con Lord Whitworth, l’ambasciatore britannico a Parigi, Phoenix dice: “Ti credi tanto grande perché hai delle barche!”

Ci sono così tanti modi in cui anche solo un cenno alla verità avrebbe migliorato questo film, e i consulenti storici sono economici da assumere. Invece di mostrare Napoleone (in modo sbagliato) presente all’esecuzione di Maria Antonietta, Scott avrebbe potuto rappresentare la vera occasione in cui Napoleone vide la testa decapitata della sua dama di compagnia sfilata fuori dalla finestra dell’hotel su un palo. Invece di affermare che Napoleone entrò a Tolone come spia prima della sua cattura, avrebbe potuto spiegare la brillante strategia con cui espulse la Royal Navy dal porto (che non fu fatta con cannonate infuocate, come vediamo qui). Napoleone fu ferito alla gamba da una picca a Tolone, ma Scott ignora questo per inventare una scena in cui Phoenix tira fuori da solo una palla di cannone dal cadavere del suo cavallo.

Nella scena che copre il colpo di Stato di Brumaire del novembre 1799, Scott fa prendere di mira i senatori con i fucili, cosa che non accadde—e quindi perde l’opportunità di mostrare quei senatori nei loro mantelli rossi che saltano fuori dalle finestre dell’Orangerie per sfuggire all’arresto. Scott fa bizzarramente incontrare per la prima volta la madre di Napoleone con Giuseppina nel 1799, nonostante Napoleone avesse sposato Giuseppina tre anni prima. (La madre di Napoleone per qualche motivo lo chiama “Imperatore.”) In una corte che fu criticata nella vita reale per la sua formalità e pomposità, Phoenix viene rappresentato che tira Vanessa Kirby sotto il tavolo da pranzo per fare sesso sul pavimento di marmo in una stanza piena di servitori, e anni dopo le dà uno schiaffo in faccia in pubblico durante la loro cerimonia di divorzio.

La battaglia di Waterloo sembra magnifica ma è ridicolmente inaccurata. Le palle di cannone non esplodevano all’impatto come gli ordigni esplosivi della Prima Guerra Mondiale. Erano di ferro massiccio senza esplosivo interno. Non c’erano 25 quadrati britannici formati durante la battaglia, ma 13. Non ci fu un forte temporale mattutino il giorno della battaglia di Waterloo; quello fu il giorno prima. Un cecchino non offrì al Duca di Wellington di sparare a Napoleone perché era ben fuori gittata; quello era un cannoniere. E lo stesso uomo non fece poi un buco quadrato di due pollici nel cappello di Napoleone.

Il ruolo del gioco nell’epoca dell’aristocrazia francese e napoleonica

La roulette ha avuto un ruolo significativo nell’epoca dell’aristocrazia francese e napoleonica, rappresentando un simbolo di fascino, lusso e gioco d’azzardo. Diverse ragioni spiegano la sua popolarità in questo periodo storico

Simbolo di status sociale ed evasione dalla realtà

La roulette era associata a casinò eleganti e frequentati dall’alta società, diventando un simbolo di appartenenza a un ceto privilegiato. Giocare alla roulette era visto come un modo per ostentare ricchezza e raffinatezza. In un periodo di turbolenze politiche e sociali, la roulette offriva un’evasione dalla realtà quotidiana. Il brivido del gioco e la possibilità di vincere ingenti somme di denaro attiravano molti, anche coloro che non potevano permettersi di perdere.

La roulette era un passatempo popolare tra la nobiltà e l’alta borghesia nei secoli passati. Organizzavano spesso serate di gioco nei loro sontuosi palazzi, dove la roulette era protagonista di serate mondane e conviviali. Questi eventi offrivano un’occasione per socializzare, mostrare status e abilità nel gioco, oltre a rappresentare una forma di intrattenimento esclusivo per le classi alte dell’epoca.

Napoleone e il gioco

Anche Napoleone Bonaparte, figura storica di grande rilievo, era un appassionato di roulette. Si narra che durante le sue campagne militari, Napoleone portasse con sé un tavolo da roulette per giocare con i suoi generali e truppe. La sua passione per il gioco contribuì ad aumentare la popolarità della roulette tra le classi alte e l’élite sociale dell’epoca.

Nel corso del XVIII secolo, la roulette subì diverse modifiche e miglioramenti che ne cambiarono radicalmente il volto fino ad arrivare all’attuale roulette online. Una delle più significative fu l’introduzione della ruota a zero singolo, un’invenzione che aumentò il margine di vantaggio del casinò. Questo nuovo aspetto rendeva il gioco ancora più attraente per gli scommettitori delle classi alte, poiché offriva una maggiore possibilità di vincita per il casinò stesso.

Queste evoluzioni e il coinvolgimento di personalità di spicco come Napoleone contribuirono a plasmare la roulette come un simbolo di intrattenimento e prestigio sociale nelle cerchie dell’aristocrazia e dell’alta borghesia. La roulette divenne così non solo un gioco d’azzardo, ma anche un elemento centrale delle sfarzose serate organizzate dalla nobiltà, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento delle classi più elevate.

Diffusione in Europa

Dalla Francia, la roulette si diffuse rapidamente in tutta Europa, diventando un gioco popolare nelle corti reali e nei casinò più esclusivi. La popolarità della roulette ebbe anche un impatto negativo sulla società. L’eccessivo gioco d’azzardo poteva portare a indebitamento, rovina finanziaria e persino al suicidio.