Tragedia a Clusone: perde la vita una bambina di 8 anni in un incidente stradale

Tragedia a Clusone: perde la vita una bambina di 8 anni in...

Un tragico scontro frontale si è verificato nella notte sulla ex statale 671 a Clusone, nel Bergamasco, mietendo la vita di una bambina di soli 8 anni. La piccola viaggiava in auto con suo fratello di 9 anni e la nonna di 60 anni, che guidava il veicolo. Entrambi sono rimasti feriti nell’incidente.

Le condizioni del tempo potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nell’incidente. La polizia sta indagando se una distrazione o le avverse condizioni meteorologiche, come la pioggia intensa quella notte, possano aver causato la tragica collisione.

Anche gli occupanti della seconda auto coinvolta nello scontro hanno subito gravi ferite. Si tratta di un uomo di 47 anni e di una donna di 60 anni, che sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale più vicino.

L’intera comunità di Clusone è sotto shock per la perdita così improvvisa e tragica della giovane vita e per le gravi conseguenze subite dagli altri coinvolti. Le indagini in corso mirano a chiarire la dinamica dell’incidente e a determinare le responsabilità al fine di prevenire futuri tragici eventi.