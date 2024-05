Luvi: Fuori il video di “Nuvole”, il nuovo singolo inedito

Pubblicità

Fuori il video di “Nuvole” il nuovo singolo inedito di Luvi, brano scritto con Luca Pozzoni già in radio e disponibile in digitale.

«Parto dal titolo per parlare di questo brano – dice Luvi – perché le “Nuvole” mi danno la sensazione di leggerezza, e questo mi ha dato l’ispirazione per descrivere l’amore dei 20 anni, un amore che ha a volte spigoli per la paura di soffrire ma con la voglia di provare e magari volare insieme tra le nuvole che girano veloci sopra di noi ogni giorno. Ricordi che rimarranno nelle nostre teste e i nostri cuori per sempre senza scivolare via e magari farci apparire un sorriso al pensiero di questi incontri.»

Guarda il video

Il video per la regia di Lorenzo Barone nasce da un’idea di Luvi che racconta di essersi molto divertita durante le riprese che sono state realizzate girando per le vie e in un parco di Milano.

Ludovica Nardi, in arte Luvi, è una giovane artista milanese classe 2003. Ha iniziato a studiare pianoforte e successivamente canto sin da piccola alla Ricordi Music School. Con tanta voglia di fare e soprattutto di mettersi in gioco, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali portando a casa buoni risultati; tra i più importanti ricordiamo Una Voce Per San Marino ESC 2022 e NOKEP TV 2022/2023. Giovane e piena di energia ha tenuto numerosi live nelle discoteche più conosciute di Milano e dintorni. Scrive sia in italiano che in inglese e spesso compone anche le melodie delle sue stesse canzoni. L’incontro con Jumar Events, le ha consentito di iniziare un nuovo percorso, dopo una serie di difficoltà non solo legate al suo mondo artistico, che ha portato al lancio l’8 dicembre del singolo “Loop” a cui segue per l’estate “Nuvole” il nuovo singolo inedito.

Luvi su: Instagram |YouTube