Unimpresa: No alla delega delle prescrizioni mediche alle farmacie

Unimpresa ha espresso forti perplessità riguardo alla proposta di delegare alle farmacie la gestione delle prescrizioni mediche e delle analisi cliniche. Secondo Marco Massarenti, consigliere nazionale di Unimpresa Sanità, questa mossa potrebbe “compromettere la qualità e la sicurezza delle cure”, in quanto le farmacie non possiedono né la preparazione specifica né le attrezzature necessarie, rispetto agli ambienti medici specializzati.

Massarenti evidenzia che le prescrizioni mediche sono cruciali per garantire la corretta diagnosi e terapia per i pazienti. Una gestione inappropriata delle stesse potrebbe non solo causare ritardi e complicazioni nel processo di cura, ma anche aggravare le condizioni dei pazienti a causa di errori non preventivati. Inoltre, il consigliere critica la possibilità che gli ospedali acquistino servizi direttamente dai medici, ipotizzando possibili conflitti di interesse e un’imparzialità minacciata nel sistema sanitario.

Unimpresa propone, quindi, di concentrarsi maggiormente sul miglioramento delle politiche di welfare e sulle strategie preventive contro le malattie, promuovendo stili di vita sani e un accesso equo ai servizi sanitari e sociali. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze socio-economiche e assicurare un sistema sanitario efficiente e sostenibile. Infine, Massarenti invita a valorizzare il lavoro dei professionisti sanitari, migliorando le condizioni lavorative e salariali per attrarre e trattenere i talenti nel settore, garantendo così un servizio di alta qualità.