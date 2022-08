MISS COLA TERME 2022: LAURA LIBBI DI CAMPONOGARA (VE) VINCE LA FINALE REGIONALE E VOLA IN FINALE NAZIONALE

MISS COLA TERME 2022: FINALE REGIONALE VENETO

1° classificata Miss Cola Terme VENETO: Laura Libbi, 17 anni, di

Camponogara (VE).

2° classificata Miss Cola Terme VENETO: Carlotta Roverato, 18 anni, di Vigodarzere (PD).

3° classificata Miss Cola Terme VENETO: Michelle Puppi, 17 anni,

Campolongo Maggiore (VE).

Si è tenuta ieri sera (12 Agosto) al Lido di Jesolo (VE), nella

splendida Location dello Hierbas, la Finale Regionale di Miss Colà

Terme.

In palio il prestigioso titolo di “Miss Colà Terme VENETO” e l’entrata

alla finale Nazionale.

Le concorrenti in gara, presentate dalla Veronese Laura Zambelli,

vestita con un elegantissimo abito con strascico disegnato per lei dalla boutique Amarantissima di Verona, ed immortalate dal fotografo ufficiale Cristian Magrin, sono sfilate davanti alla giuria e al pubblico in due uscite distinte: la prima elegantissime in abito da sera e per concludere in costume da bagno arricchite dai bellissimi occhiali da sole dei negozi “piccole emozioni” di Jesolo.

Il look capelli di tutte le concorrenti è stato curato dalla professionalità dello staff del salone Donne D’ autore di Favaro Veneto (VE), mentre il trucco dal salone Tiffany estetica di Jesolo che ha omaggiato tutte le partecipanti con prodotti della linea “quinta pelle cosmetics”.



Prima classificata, alla quale è andata la fascia e la corona di Miss

Colá Terme VENETO 2022 è Laura Libbi, diciassettenne di Camponogara (VE), alta 1,76 statuaria bellezza dagli occhi nocciola e capelli dorati raccolti in un elegante chignon.

Laura, anche se giovanissima ha le idee chiare: studentessa all’istituto alberghiero, ama molto curare l’alimentazione e comunica attraverso video molto interessanti e di spunto positivo e motivazionale sul suo personale profilo Instagram. Il suo sogno è quello di diventare conduttrice di un programma sportivo.



Seconda classificata per Miss Colà Terme VENETO è Carlotta Roverato, diciottenne di Vigodarzere (PD). Un futuro da modella la aspetta a coronazione del suo sogno di collaborare con le più prestigiose agenzie di moda poiché con il suo 1,78 e la testa sulle spalle sicuramente andrà lontano. Diplomatasi in amministrazione, finanza e marketing è una ragazza intelligente e determinata.



La terza fascia per Miss Colà Terme VENETO è andata a Michelle Puppi, diciassettenne di Campolongo Maggiore (VE), alta 1,73, con i suoi capelli biondi e gli occhi celesti, rappresenta sicuramente la bellezza pulita e ideale per rappresentare un parco termale. Studentessa all’istituto tecnico turistico, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare interior designer.



Ad intermezzo della serata due flash moda con i bellissimi costumi da bagno di Boutique al Faró, con gli abiti raffinati ed elegantissimi di Lalli Sartoria e con gli accessori di Piccole Emozioni. Tutti di Jesolo Lido.



Le prime 3 classificate omaggiate da boutique fioreria con un importante mazzo di fiori, accederanno alla finale Nazionale 2022 che si terrà il 16 e 17 settembre alla Dogana Veneta di Lazise (VR). La vincitrice di Miss Colà Terme 2022 si aggiudicherà un assegno di 10.000 euro, ed e’ per questo il concorso con la ”bellezza più premiata d’Italia”.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ass.ne Oltre il Rock.

Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso

https://www.facebook.com/misscolatermeveneto