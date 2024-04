Il nuovo video di Subaru: “De amore et obsessione”

Pubblicità

Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “De Amore Et Obsessione”, il nuovo singolo di Subaru disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 aprile.

Guarda il video: https://youtu.be/R6v7T-8Ok9E

Le domande che risuonano nella canzone sono: come capire cosa è amore e e cosa è ossessione? Ci sono situazioni in cui queste due cose si fondono? Insieme a queste riflessioni il testo racconta degli aspetti di alcune relazioni tossiche, evidenziando l’importanza di rapporti sinceri nella propria vita e criticando quelli più strumentali, anche attraverso l’esperienza familiare di Subaru stesso.“Questo brano è stato un enorme sfogo. Ho messo a nudo delle emozioni e difficoltà che ora sto imparando a gestire meglio, ma che mi hanno sempre accompagnato.”in cui lui è sia in veste di paziente che terapeuta e sfoga i suoi problemi col terapeuta. Questa scena è intervallata da spezzoni di una ragazza che stringe e graffia vari oggetti di colore rosso (dei palloncini, una mela, un melograno), scena che diventa preponderante nel ritornello, passando da accarezzare il palloncino fino a farlo scoppiare alla fine del video, simulando la stretta di questo amore che poi diventa una gabbia.La passione per la musica è nata durante l’adolescenza, dopo aver esplorato generi diversi; nel 2016 in Inghilterra scopre il rap e ne rimane folgorato, soprattutto per l’importanza data alla parola. Ciò che invece nasce prima della passione per la musica è l’interesse per la letteratura e la scrittura, che lo accompagna da quando era bambino. Ha sempre scritto, e in particolare per anni si è dedicato alla poesia. Quando è subentrato l’interesse per l’hip hop ha deciso di provare a trasporre i testi in canzoni, finché nel 2022 è uscito con il suo primo singolo “Re:ZERO Freestyle”. Cresciuto artisticamente nell’ambiente hip-hop torinese, attualmente ha otto singoli all’attivo.