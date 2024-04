Geepsity: ascolta ora il suo “Eclettico”

Pubblicità

Condividi

Dal 24 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “ECLETTICO” (Kimura), il primo album di GEEPSITY.

“Eclettico” è un album di nove canzoni accomunate da sonorità urban e melodie pop che variano tra generi disparati e tematiche, che spaziano dal sociale a testi più sentimentali, con note di malinconia e allegria, spensieratezza e riflessione. Il titolo del disco fa riferimento alla vasta diversità di mood e stili.

La produzione musicale a cura di Arturo Fiamenghi, produttore e mix engineer dell’album, si orienta nel contesto urban, andando a ricercare un filo conduttore tra suoni che spaziando dall’acustico al moderno hip hop. I suoni variano da strumenti acustici come chitarre, batterie e bassi a strumenti più elettronici come synth e plugin vari.

Pubblicità

Questo è stato possibile tramite uno studio di sound design, ambientazioni ed un mix che punta più a creare un contesto musicale per ogni brano con la stessa direzione artistica piuttosto di un contesto condiviso. Così facendo, in definitiva, si percepisce nell’album un percorso in cui l’artista riesce davvero a rappresentare ogni brano come una singola avventura.

Spiega l’artista a proposito del disco: “Eclettico è un viaggio alla scoperta del mio genere personale, con ogni tappa del percorso caratterizzata da mood generi e tematiche diverse. Una raccolta delle mie prime canzoni, che rappresentano l’inizio del mio percorso artistico, e una fotografia di ricordi e stati d’animo che raccontano di me”.

TRACKLIST:

01 – Stasera

02 – Ma noi no

03 – Migliore amico

04 – Giorni caldi

05 – Vittoria

06 – Non sono perfetto

07 – Tutto

08 – Brillo

09 – Questa volta

Biografia

Gianmarco Fregnani, in arte GEEPSITY, è un artista classe 2000 originario di Forlì. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e inizia a studiare sassofono. Capisce in fretta che la sua vera passione è la scrittura, influenzato anche dal Rap e dalla cultura Hip-Hop a cui è molto interessato, ma anche dal Pop e generi meno datati come l’Antipop e l’Hyperpop. A 21 anni decide di provare a pubblicare qualche singolo indipendente alla ricerca di uno stile personale. Nel 2023 si lega all’etichetta Kimura con cui pubblica i brani che anticipano “Eclettico” il primo album di Geepsity disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 24 aprile 2024.