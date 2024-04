“Dubai”: il nuovo singolo di Silvana Marani che trasporta in un viaggio di libertà

“Dubai”: il nuovo singolo di Silvana Marani che trasporta in un viaggio...

Pubblicità

Condividi

“Dubai” racconta il viaggio di Silvana nella vibrante città degli Emirati Arabi Uniti. Attraverso le sue parole, si percepisce un senso di libertà e spensieratezza mentre si allontana dalle persone care per “staccare la spina”. È un’esperienza che molti possono comprendere: quel desiderio di fuggire dalla routine quotidiana e immergersi in un mondo completamente diverso, ricco di fascino e mistero.

Come è iniziato il tuo percorso?

Pubblicità

La mia passione per la musica è iniziata da quando ero piccola e senza non riesco a vivere perché mi sento libera, e mi trasporta in un viaggio di serenità. Scrivo canzoni da quando sono bambina.

Come potremmo definire il tuo genere?

Genere pop.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Vorrei trasmettere leggerezza e libertà.

Da poco è uscito “Dubai”, il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Parla di una sensazione di libertà, spensieratezza mentre mi allontano dalle persone più care per staccare la spina.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Scrivere e produrre nuova musica.