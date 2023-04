La Cina oltre la riapertura: i temi di lungo periodo da tenere d’occhio

Condividi

A cura di Jack Lee, gestore del fondo Schroder ISF China A-shares Fund Manager, Schroders –

L’azionario cinese ha recentemente messo a segno buone performance, grazie anche alla riapertura del Paese dopo il lungo periodo di lockdown dovuto al Covid. Anche il sostegno del governo al settore immobiliare ha favorito i rendimenti del mercato azionario, così come la stabilizzazione del contesto normativo per i titoli internet.

Guardando al lungo termine, sono diversi i driver alla guida delle azioni cinesi. Oltre alla riapertura economica, temi come decarbonizzazione, autosufficienza tecnologica e spesa sanitaria offrono un potenziale di crescita per aziende e investitori.

Il tema della riapertura è ancora attuale

Il tema della riapertura non è del tutto esaurito. Dopo tutto, il processo è stato rapido e ci vorrà del tempo affinché aziende e consumatori si adattino a un cambiamento così significativo. Prevediamo che la rapida rimozione delle rigide restrizioni legate al Covid in Cina fornirà un sostegno sostanziale alla ripresa dei consumi, che a sua volta sosterrà gli utili di molti settori.

Tra questi vi è quello del food & beverage: l’aumento dei pasti fuori casa, dovuto alla maggiore socializzazione, farà crescere la domanda di prodotti alimentari e bevande.

La pubblicità sarà un altro vincitore, in quanto le maggiori opportunità di consumo dovrebbero portare a una più alta spesa in marketing da parte delle aziende.

Un beneficiario meno ovvio della riapertura è forse il settore assicurativo. Prevediamo un aumento delle vendite di polizze, via via che gli agenti assicurativi potranno nuovamente effettuare incontri di persona.

Sebbene il tema della riapertura sia ancora in corso, nei prossimi mesi inizieremo a vedere una normalizzazione della domanda in questi settori. Tuttavia, l’attrattività dell’azionario cinese va oltre le opportunità di riapertura a breve termine. Il “cambio di regime” che si sta verificando in tutto il mondo in termini di decarbonizzazione, investimenti in tecnologia e aumento della spesa pubblica sta avendo luogo anche in Cina. Questi cambiamenti si verificheranno nel medio-lungo termine e, a nostro avviso, possono sostenere una crescita significativa per le società esposte a questi temi.

Tre temi di lungo periodo

1. Filiera dei veicoli elettrici

Con l’aggravarsi degli effetti del cambiamento climatico, la spinta alla decarbonizzazione è sempre più importante per i Paesi di tutto il mondo. La necessità di passare ai veicoli elettrici (EV) è un aspetto di questo fenomeno e un’area in cui riteniamo che la Cina offra un’esposizione particolarmente interessante per gli investitori.

La Cina è leader globale per quanto riguarda la fornitura della catena di valore dei veicoli elettrici e anche per quanto riguarda la domanda di veicoli finiti. Incredibilmente, il 57% di tutti i veicoli elettrici venduti a livello globale nel 2022 sono stati venduti in Cina.

All’interno della catena di fornitura degli EV, ci sono diverse aziende che si stanno costruendo posizioni dominanti nelle rispettive nicchie. Prendiamo ad esempio Sanhua Intelligent, un produttore di componenti chiave per il controllo della temperatura di batterie e motori negli EV. Detiene una quota di mercato globale del 60% circa nel settore delle valvole per l’aria condizionata e una quota superiore al 90% nel settore delle valvole per veicoli elettrici. Tra i suoi clienti ci sono aziende specializzate negli EV come Tesla e produttori di apparecchiature originali come Ford e BMW.

2. Autosufficienza tecnologica

Le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina si sono manifestate nel settore tecnologico con il divieto per le aziende statunitensi di fornire tecnologia per semiconduttori potenzialmente strategica alla Cina. I blocchi della catena di approvvigionamento causati dal Covid e le difficoltà logistiche sono un’ulteriore spinta alla localizzazione della produzione più vicina ai mercati finali.

Ci sono alcuni operatori del settore tecnologico cinese che consideriamo beneficiari di questa tendenza all’accelerazione della localizzazione. ZW Soft è una di queste. È uno dei principali fornitori nazionali di software di progettazione assistita da computer (CAD). Le dimensioni del mercato cinese del CAD sono in costante aumento grazie alla digitalizzazione industriale. Riteniamo che ZW Software sia un leader nazionale con un forte vantaggio tecnologico rispetto ai suoi competitor.

3. Infrastruttura sanitaria

Parte del motivo per cui i lockdown dovuti al Covid-19 in Cina sono stati così severi e così lunghi è dovuto alla mancanza di capacità degli ospedali e di altre infrastrutture sanitarie. Il potenziamento di queste infrastrutture è ora una priorità del governo. Nel frattempo, il tema della localizzazione significa anche che i fornitori locali di apparecchiature sanitarie dovrebbero beneficiarne.

Un esempio del tipo di azienda che vediamo trarre vantaggio da questa situazione è iRay Technology. Si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di rivelatori digitali a raggi X. In qualità di leader di mercato nel suo settore, è ben posizionata per beneficiare sia della tendenza alla sostituzione con l’estero sia dell’aumento della spesa pubblica in Cina.

In conclusione, riteniamo che questo sarà un anno di ripresa per l’azionario cinese, grazie alla rimozione dei principali ostacoli degli ultimi anni. L’eliminazione dei lockdown, il sostegno al settore immobiliare e un contesto più stabile per la regolamentazione delle società internet sono fattori che possono favorire la ripresa a breve termine. Ma la Cina può anche contare sui temi di crescita a più lungo termine menzionati sopra. La chiave per gli investitori sarà individuare le società vincenti.