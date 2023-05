Condividi

Debutta al Festival Segnali di Milano “Il principe che sarà. Storia di padri, figli e misteri”, nuova produzione della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, dal romanzo “Manu e Miche. Il segreto del principe” di Francesco Niccolini, con Simone Guerro, regia di Tonio De Nitto

Debutto a Milano per la nuova produzione della compagnia marchigiana Teatro Giovani Teatro Pirata: “Il principe che sarà. Storia di padri, figli e misteri” dal romanzo “Manu e Miche. Il segreto del principe” di Francesco Niccolini (Edizioni Mondadori), con Simone Guerro, regia di regia Tonio De Nitto, musiche di Paolo Coletta, scene e costumi di Iole Cilento, luci Silvia Barchiesi.

Lo spettacolo va in scena venerdì 5 maggio ore 14 alla Sala Grande del Teatro “Bruno Munari”, nell’ambito del Festival “Segnali”, momento di incontro e di confronto fra diverse realtà produttive e distributive a livello nazionale e appuntamento ormai consolidato per intercettare i mutamenti e le tendenze del teatro per bambini e ragazzi.

“Il principe che sarà”, spettacolo consigliato dai 12 anni in su ma adatto anche ad un pubblico di adulti, racconta la storia di due ragazzini che vivono nella Grande Città, bella, seducente, sudicia. Tutto è ingiustizia e violenza intorno a loro: uno è il figlio di un principe ricco e potentissimo, l’altro è un umile servo di palazzo. Insieme sono una forza della natura: sono Manù e Michè. Vivono grandi avventure e la scoperta di cose preziose che anche se non le capisci ti fanno battere il cuore: la musica, le stelle, il bosco, i lupi, l’amore. In mezzo a loro un padre: Don Carlo. Nella sua testa solo la musica, le stelle e un grande segreto con cui tutti i personaggi dovranno fare i conti. L’incontro-scontro dei personaggi porterà trasformazioni e cambierà la storia.

Lo spettacolo è ispirato alla storia di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, grande musicista, raccontata nel romanzo “Manu e Miche. Il segreto del principe”, nel quale Niccolini ricostruisce in modo accurato e avvincente l’atmosfera del secondo Cinquecento, la caccia alle streghe, la fame patita dal popolo, l’arroganza dei potenti, le nuove scoperte scientifiche. Francesco Niccolini è autore di testi teatrali per alcuni dei più importanti attori italiani, tra cui Marco Paolini, Alessio Boni, Amanda Sandrelli, Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Ha scritto molti spettacoli per l’infanzia, ed è sceneggiatore di graphic novel, album illustrati per bambini e racconti per la radio.

Il Teatro Giovani Teatro Pirata è un’impresa sociale che dal 1994 si occupa di teatro in ambito educativo e sociale, con un profilo nazionale che conta sul riconoscimento del ministero della Cultura come compagnia di Teatro per Infanzia e Gioventù e del MIUR come ente di formazione. Realizza e promuove spettacoli, stagioni teatrali, percorsi formativi, attività laboratoriali, con una presenza capillare nel territorio marchigiano e nelle sue comunità. Ha sede a Jesi e a Serra San Quirico (AN).