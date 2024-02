“La Grotta del Mutamembra”: uno spettacolo per la famiglia che esplora il coraggio e la gentilezza

Pubblicità

Domenica 3 marzo 2024, alle ore 16.30, il Centrale Preneste Teatro di Roma (Via Alberto da Giussano, 58) si trasforma in un palcoscenico magico per accogliere “La Grotta del Mutamembra”, una produzione affascinante della Compagnia Ruotalibera Teatro diretta da Tiziana Lucattini. Lo spettacolo, che vede protagonisti Tommaso Lombardo e Fabio Traversa, è parte integrante della Rassegna “Infanzie in Gioco”, dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

“La Grotta del Mutamembra” rappresenta l’apice creativo della Residenza Giovani Under 35-Centrale Preneste 2019, coniugando l’inventiva di Gabriele Traversa, autore e aiuto regista, all’esperienza di due attori eccezionali. Questa storia intreccia temi di attualità come la competizione e il bullismo con valori eterni quali la bellezza dell’animo e la gentilezza, invitando i giovani spettatori a riflettere sulla propria crescita personale e sulle sfide che il mondo esterno presenta.

Attraverso le vicende di Vinnie, un folletto vittima di bullismo, e di Sir Parson, un cavaliere fanfarone e bullo, lo spettacolo affronta con leggerezza e profondità il tema della gentilezza in un mondo che spesso premia l’aggressività. Questo viaggio fantastico non solo diverte ma educa, rendendolo un appuntamento imperdibile per i bambini dai 3 ai 10 anni e le loro famiglie.

I biglietti, al costo unico di 7 euro, possono essere acquistati online sul sito www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o direttamente alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 16.00, secondo la disponibilità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il teatro al numero 06 27801063 o via email a info@ruotalibera.eu. Segui l’evento anche sui social, sulla pagina Facebook e Instagram del Centrale Preneste Teatro.