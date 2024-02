“1984” di Orwell rivive sul palco: una lente sul presente

Pubblicità

Teatro Binario 7 di Monza annuncia con orgoglio la sua nuova produzione, “1984”, tratta dal celebre romanzo di George Orwell. Sotto la guida visionaria di Corrado Accordino, regista e drammaturgo, lo spettacolo promette di essere un’immersione profonda nelle tematiche orwelliane, reso ancor più pertinente dall’interpretazione contemporanea che interroga la società attuale.

In scena dal 29 febbraio al 3 marzo per il ciclo Teatro+Tempo presente, “1984” esplora la dittatura del pensiero unico in un’epoca in cui la privacy sembra un concetto obsoleto. Al giorno d’oggi, con il costante monitoraggio digitale e la pressione verso l’adeguamento, la produzione solleva la questione: chi è il Grande Fratello moderno?

Attraverso un cast d’eccezione composto da Luigi Aquilino, Daniele Crasti, Daniele Ornatelli, Silvia Rubino e Alessia Vicardi, con movimenti coreografici di Romina Contiero, lo spettacolo si propone come un ponte tra il passato distopico immaginato da Orwell e il nostro presente, dominato dai media e dalla sorveglianza tecnologica.

Le note di regia di Accordino riflettono sull’attualità bruciante del testo di Orwell, evidenziando come, nonostante l’evoluzione tecnologica, il bisogno di un pensiero libero e indipendente rimanga un tema centrale e sfidante. Il palcoscenico diventa così lo spazio per una ribellione silenziosa, dove la carta e la penna rappresentano l’ultima frontiera della libertà individuale in un mondo dove “la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza”.

“1984” non è solo una rappresentazione teatrale ma un invito alla riflessione sul potere manipolativo dei media e sull’importanza di mantenere viva la propria voce in un mondo che sembra sempre più omogeneizzato. Le performance si svolgeranno presso il Teatro Binario 7, con debutto il 29 febbraio alle 21:00 e altre rappresentazioni fino al 3 marzo.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto online, con prezzi che variano da 6 a 20 euro, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questa esperienza teatrale unica e provocatoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Teatro Binario 7. Questa produzione promette di essere un momento di teatro imperdibile, che pone domande difficili e stimola una riflessione critica sulla nostra realtà.