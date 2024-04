Mattarella e la Difesa Europea: appello per l’unità in occasione del 75° anniversario della NATO

Il Presidente italiano sollecita una maggiore autonomia strategica dell'Unione Europea per rafforzare la NATO e rispondere alle minacce globali.

Mattarella e la Difesa Europea: appello per l’unità in occasione del 75°...

Durante le celebrazioni per il 75° anniversario della NATO, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha evidenziato la necessità urgente per l’Unione Europea di intensificare il proprio impegno nella difesa comune. In un contesto globale segnato da minacce di “straordinaria intensità”, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di un’azione rapida e unitaria da parte degli stati membri dell’UE.

Mattarella ha proposto di raggiungere una “difesa unica europea”, un passo che secondo lui non solo aumenterebbe la sicurezza interna dell’Unione, ma contribuirebbe anche a rendere la NATO più forte. L’obiettivo è dotare l’Unione Europea di una “autonomia strategica superiore”, una visione che mira a una maggiore indipendenza nelle decisioni politiche e militari rispetto alle alleanze tradizionali.

Il presidente ha richiamato una celebre frase di Luigi Einaudi, “esistere uniti o scomparire”, per enfatizzare l’importanza della coesione e del multilateralismo, principi su cui si fonda la politica estera italiana. Questa posizione riflette una visione chiara del ruolo dell’Italia e dell’Europa nel panorama internazionale, che vede nell’integrazione e nella solidarietà tra le nazioni le chiavi per affrontare le sfide globali.

