“Assenza” è il nuovo singolo inedito di Kevin Pelledoro

È in radio “Assenza” il singolo di Kevin Pelledoro già disponibile in digitale (Hoop Music / Believe).

«“Assenza” riporta all’amore tormentato, ormai passato – afferma Kevin Pelledoro – e permette di rivivere i momenti più belli che poi, purtroppo, portano ai brutti pensieri. L’angoscia è ciò che divora lo stomaco e chiede di riavere ciò che più ama. Nonostante la storia sia già finita le anime sanno che rimarranno legate per sempre. Ho voluto creare delle vibrazioni che partono dalla malinconica, alla rabbia, alla capacità di reagire a certe scelte, al fatto di essere confusi di non saper prendere decisioni, quelle decisioni che ti fanno stare male all’inizio ma poi ti fanno stare meglio dopo. Parlando di una relazione tra due innamorati. Questa canzone è nata un anno fa e scegliere il titolo non è stato così immediato, ce ne era più di uno che catturava la mia attenzione, ma ho scelto “Assenza” alla fine perché racchiudeva il senso del brano.»

Kevin Pelledoro, classe ‘91 è nato il 3 luglio a San Miniato in Toscana ma è di origini siciliane. E’ un cantautore e compositore, amante della musica italiana e internazionale, senza distinzione di genere dal pop, pop/rock all’r&b, dal country all’indie. La sua storia musicale inizia a 18 anni con la rock band Anarchy Eagles, scrivendo e componendo un intero EP di 6 canzoni in lingua inglese. A 26 anni prosegue facendo 2 anni di musical, dove comincia a studiare canto per la prima volta. E’ così che alla fine del progetto musical, firma un contratto con l’etichetta Hoop Music e inizia un percorso artistico durato 3 anni. Qui perfeziona il canto, l’interpretazione, la scrittura, la composizione e le performance. Ha l’opportunità di lavorare con grandi professionisti come Genise, uno dei più importanti vocal coach e Elena Nencetti senza tralasciare Michele Lombardi, Marcello Moronesi, Antonio Iammarino, Gabriele Cannarozzo e Antonicelli Vanni. È nel 2022 che pubblica “Into you” di Ariana Grande.