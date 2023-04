Intervista a Francesco Faggi

Condividi

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Francesco Faggi, un giovane cantante/cantautore, compositore/arrangiatore/producer, pianista e performer completo (cantante/attore/ballerino). In questa occasione l’artista ci presenta il nuovo singolo “Chill”, la seconda traccia dell’EP “Molto di più”

Com’è iniziato il tuo percorso?

La mia passione per la musica è nata quando ero bambino, i miei genitori mi hanno portato a lezione di pianoforte da una loro amica musicista. Un giorno, avevo 10 anni credo, in tv ho visto un concerto di Michael Jackson, ne sono rimasto folgorato: lì ho deciso che da grande avrei voluto fare musica.

Ho portato avanti lo studio del pianoforte fino alla laurea al conservatorio in Pianoforte Jazz. Parallelamente studiavo canto e altre discipline come la recitazione e la danza, che nel tempo mi hanno permesso di vivere esperienze meravigliose nel mondo del teatro/musical, anche all’estero (come ad esempio a New York, in Francia e in Arabia Saudita).

In ogni caso, scrivere canzoni e fare il producer è la cosa che più mi fa sentire vivo.

Ho iniziato a scrivere canzoni durante le scuole medie, all’inizio scrivevo solo in inglese. A 16 anni è capitato che alcune persone mi facessero l’arrangiamento di un brano, però non mi era piaciuto per niente e non mi diedero neanche la possibilità di dire la mia, allora mi son detto: “basta studierò per farmi da solo gli arrangiamenti”. E ora siamo qua!

Come potremmo definire il tuo genere?

Direi Pop con molte influenze RnB.

Nello specifico si può intuire dalle progressioni armoniche che sostengono le melodie delle canzoni e anche per gli strumenti che utilizzo nelle produzioni, o meglio, per quello che suonano.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Con la mia musica cerco di dare voce ai sentimenti e alle sensazioni che sono parte di ognuno di noi, affinché molte persone si possano identificare e magari pensare “ah allora non lo sento solo io”. In realtà immagino sia il compito di ogni cantautore.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

“Chill” è la seconda traccia del mio primo EP “Molto di più”, che ho interamente scritto, arrangiato e prodotto, è stato un po’ il mio banco di crescita come cantautore e producer.

Il mood di questa canzone, molto RnB e con un groove direi rilassante, credo calzi a pennello con lo “stare chill”, cioè stare nel relax e godersi il momento con la persona che ami. La relazione non è sempre al top, ci sono alti e bassi, ma non fa niente, per ora volete solamente stare un po’ chill insieme.

Per il brano e in generale per tutto l’EP (cinque brani che seguono il filo conduttore di una storia d’amore che inizia e finisce) ho tratto ispirazione dalla mia vita personale.

Quando ho scritto “Chill” ero in una fase complicata con la mia ex, e il mio intento era di cristallizzare, un po’ con il testo e un po’ con la musica, quella sensazione di “fluttuare spensieratamente” nonostante tutto, quando le cose tra me e lei sembravano mettersi a posto.

Sono felice di aver lasciato spazio in questo brano anche ad un mio solo di piano jazz, che nel mio percorso musicale ha sempre rapito il mio cuore.

La realizzazione di tutto ciò non sarebbe stata comunque possibile senza il mio team di produzione, in particolare colgo l’occasione per ringraziare il mio sound engineer Marco Versari, il videomaker Marco Trastu (che ha curato il videoclip uscito da poco nel mio canale YouTube), mia sorella Elena Faggi e mio padre Fabio, i miei amici/colleghi musicisti Alex Ferro, Matteo Tiozzo, Alessandro Salaroli e Daniel Bruni.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

In parallelo al mio primo EP ho lavorato alla produzione del primo EP di mia sorella Elena Faggi, “Prevedibile”, con all’interno la canzone “Che ne so” che avevamo portato a Sanremo 2021 Nuove Proposte (diretti dal Maestro Vessicchio) e l’ultima traccia “Il mio posto” che nei primi giorni di marzo mi ha fatto vincere un premio al “CIAO Contest” della Rassegna Lucio Dalla a Bologna come miglior producer emergente…è stato davvero un onore.

Da poco io ed Elena abbiamo pubblicato una nuova canzone in inglese, “Nothin’ can blow me out”,

che era stata finalista a “Una Voce per San Marino” nel 2022 per l’Eurovision Song Contest.

Sto lavorando a nuove canzoni sia mie che di mia sorella Elena (di lei è appena uscita “This is how we won’t fall apart” della quale ho curato l’arrangiamento/produzione).

Il 5 maggio invece uscirà un mio EP di cover jazz/RnB, dove suono il pianoforte e canto, accompagnato da batteria e basso. Sono sempre stato un grande fan del jazz, per questo sono felice di pubblicare un mio tributo personale a questo genere, come segno di gratitudine per quello che mi ha insegnato.