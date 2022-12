WIZZ AIR: DECOLLA LA NUOVA TRATTA NAPOLI – ABU DHABI

Condividi

DUE NUOVI COLLEGAMENTI A SETTIMANA PER VOLARE VERSO IL MEDIO ORIENTE

Napoli, 5 dicembre 2022: Quest’oggi Wizz Air , la compagnia aerea in più rapida crescita e più eco-sostenibile a livello globale, ha operato il primo volo della tratta Napoli – Abu Dhabi che collega direttamente il capoluogo partenopeo a una delle metropoli più famose del Medio Oriente.

L’inaugurazione della nuova rotta rafforza ulteriormente la presenza della compagnia in Medio Oriente e, in particolar modo ad Abu Dhabi, attualmente raggiungibile anche grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Bari e Catania. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ .

Wizz Air, atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, oggi può contare su una flotta di 173 aeromobili, 6 basi italiane e voli in partenza da 25 aeroporti italiani. In particolare dall’aeroporto di Napoli Capodichino, dove la compagnia fa base da luglio 2021, sono già operative 26 rotte verso 15 Paesi.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex . Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna penale e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

La flotta ultra-moderna ed efficiente, inoltre, rafforza la posizione della compagnia aerea come una delle più sostenibili e consentirà a Wizz Air di ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale del 25% per passeggero/chilometro entro la fine del decennio.

Daria Sergeeva, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter ufficialmente inaugurare questo nuovo collegamento dall’aeroporto di Napoli, con cui Wizz Air porta avanti una proficua e duratura collaborazione. Per Wizz Air, che si impegna ogni giorno per offrire sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo ai passeggeri italiani, si tratta di un grande traguardo. La compagnia si conferma agile, aperta a cogliere le opportunità del mercato e risponde rapidamente ai cambiamenti della domanda per servire meglio i suoi clienti. Ci auguriamo che questa nuova tratta possa rafforzare ulteriormente l’interscambio tra i due Paesi.”