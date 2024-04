Bilancio del Piano Neve 2023-24 di ANAS: oltre 12.000 interventi per la sicurezza stradale

Concluso con successo il Piano Neve di ANAS per l'inverno 2023-2024, garantendo sicurezza e transitabilità su tutto il territorio nazionale. Scopri i dettagli e condividi la tua esperienza!

Bilancio del Piano Neve 2023-24 di ANAS: oltre 12.000 interventi per la...



Il 16 aprile 2024, ANAS, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato il completamento del suo Piano Neve per la stagione invernale 2023-2024. Il piano è stato eseguito in collaborazione con le Forze dell’Ordine per affrontare le emergenze meteo e assicurare la sicurezza e la percorribilità delle strade durante i mesi più freddi dell’anno.

L’Amministratore Delegato di ANAS, Aldo Isi, ha sottolineato l’efficacia del presidio continuo della rete stradale, che ha permesso interventi tempestivi in caso di precipitazioni nevose e maltempo. Grazie all’impegno di oltre 1.400 addetti e l’utilizzo di circa 2.300 mezzi, tra cui 97 turbine fresa-neve di ANAS e ulteriori 1.600 mezzi di operatori esterni, il piano ha potuto garantire l’accessibilità e la sicurezza degli automobilisti.

Durante la stagione sono stati effettuati 11.034 interventi preventivi per lo spargimento di sale contro il gelicidio e 1.118 interventi per lo sgombro della neve. Tra le strade più impegnate troviamo l’Autostrada Del Mediterraneo A2, la Statale 3bis Tiberina, e molte altre arterie principali attraverso il paese.

Inoltre, ANAS ha imposto l’obbligo di dotazione di pneumatici invernali o catene a bordo dei veicoli e ha prescritto, tramite ordinanze, limitazioni al traffico durante condizioni meteo particolarmente avverse.

Tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità sono state costantemente aggiornate e diffuse attraverso i canali istituzionali e social di ANAS, permettendo ai viaggiatori di essere sempre informati su interruzioni e itinerari alternativi.

La tua sicurezza è stata garantita quest'inverno grazie a questi sforzi?