Fuori il video di “Vento gelido” il nuovo singolo di Lechien, già in radio e disponibile in digitale (Hoop Music/Believe).

«”Vento Gelido” è un dialogo con parte del mio passato – afferma Lechien – quello scomodo, fatto di carezze mancate e di ricordi sbiaditi. Ma è proprio quella solitudine che mi ha permesso di dedicare tutto il mio tempo alla musica, affidando ad un pianoforte tutto ciò che non ho mai detto a parole.»

Qui il video: https://youtu.be/9oFrKFVX5Yk

Il brano è accompagnato dal video diretto da Salvatore Cafiero in cui si è scelto di non creare uno storyboard legato al brano ma di trasportare chi osserva il video nel mondo di Lechien attraverso i suoi occhi per creare attenzione a tutta la sua essenza, alla sua quotidianità e l’ambiente naturale dove si sente se stessa.

Lechien, all’anagrafe Serena Lo Cane, di origine abruzzese, musicista e cantautrice. a 7 anni inizia a suonare il pianoforte con l’obiettivo di accompagnare la sua voce con uno strumento. Da quel momento tutti i suoi studi si concentrano sulla musica. Si diploma al Conservatorio in Pianoforte e in Maestro Collaboratore. Il canto è sempre stato una costante nella sua vita. Nel 2020, con un suo brano inedito, vince la tappa regionale del “Premio Pigro – Ivan Graziani”, ottenendo la possibilità di esibirsi durante la serata conclusiva a Casa Sanremo durante il periodo del Festival. Grazie a Hoop Music, il primo network nazionale di formazione, promozione e discografia, con la direzione artistica affidata a Red Canzian, ha l’opportunità di lavorare con Giancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach italiani che con la collaborazione di Elita Cistola, è stato vocal coach ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. I suoi testi nascono dalla necessità di essere sé stessa, dal coraggio di rompere le maschere e dall’accettazione di sé, dalla bellezza delle emozioni pienamente vissute, correndo anche il rischio di farsi del male. L’8 aprile 2022 ha pubblicato “Sei Bellissima” omaggio a Loredana Bertè su cui ha scritto una battuta autobiografica. Nel 2023 ha lanciato “Non è più casa”, “Sogno in tasca” seguiti da “Vuoto d’Aria” e “Temporale”. Il 10 ottobre pubblica “Polvere” e termina il 2023 con l’uscita di “Vento gelido”.

