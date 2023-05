Tornano sulla scena internazionale i Camera Soul con il nuovo singolo “Shooting Star”

Condividi

Dopo due anni di attesa tornano sulla scena internazionale i Camera Soul, con un nuovo ambizioso progetto che parte dal lancio del singolo inedito “Shooting Star” in uscita il 19 Maggio su tutte le principali piattaforme digitali.

Il brano consacra la voce pienamente black & soul della nuova lead vocalist della band, Sabreetha Vee e si addentra ancor di più nella ricerca di sonorità “soul e r’n’b” regalando un avvolgente e sofisticato sound che non tradisce le aspettative dei numerosi fans. Il brano parla delle aspettative di rinascita che spesso si manifestano nella vita, come avviene simbolicamente nelle notti d’estate quando si volge lo sguardo al cielo e si esprime un desiderio su una piccola e magica stella cadente.

Camera Soul nasce come progetto jazz – soul – funk originale creato da Lombardo Bros Productions che vede oggi la formazione costituita da Sabreetha Vee (voice and background), Pippo Lombardo (keyboards and arrangements), Alex Milella (guitar), Beppe Sequestro (bass), Fabio Delle Foglie (drums), Piero Dotti ed Elio Arcieri (background vocal), Leo Gadaleta (strings arrangements).

La band fino ad oggi ha realizzato 6 album che hanno ricevuto un incredibile riscontro internazionale: dopo l’esordio con il primo album “Words don’t speak”, il secondo album “Not for ordinary people” è un trionfo, tanto che realizza tre mesi di permanenza nella prestigiosa UK Soul Chart. La consacrazione della band avviene con il terzo album “Dress Code” registrato nel 2015, sotto etichetta “Azzurra Music” e distribuito negli USA dal partner Timkatent e in Giappone da P-Vine Record. L’album spicca e si piazza in tutte le classifiche internazionali di iTunes, e si posiziona inoltre al primo posto nel Regno Unito, Francia e Spagna, registrando posizionamenti elevati anche nella Top 50 di tutti i paesi europei.

“Dress Code” raggiunge un altro importante traguardo: detiene il primo posto nella UK Soul Chart per tre settimane di fila, primato mai realizzato da una band italiana, e rimane per 4 mesi nella Top 30. Ed ancora in Giappone raggiunge il 5° posto della “I Tunes R&B Chart”.

L’album “Connections” si posiziona al 4° posto e ruota sulla BBC e in tutte le stazioni radio britanniche, 5° posto nella classifica soul del Regno Unito, 16esimo nella classifica I Tunes R&B giapponese e nella top 30 di tutte le classifiche europee nella sezione “Smooth Jazz”.

Il brano “Now” viene incluso nella più prestigiosa compilation inglese di musica soul “Luxury Soul”.

La band partecipa ai più accreditati Jazz Festival a livello nazionale, come il prestigioso Umbria Jazz Winter 2015/2016 ad Orvieto e moltissimi altri e nel Novembre 2017 realizzano un grandioso ed acclamato tour in Inghilterra, esibendosi a Manchester, Birmingham, al Mick Jagger Centre di Dartford (Londra) ed infine a Lowestoft, sulla costa orientale. Altrettanto successo riscontrano con il “Camera Soul Combo Tour” alle Canarie, esibendosi all’Hard Rock Cafè di Tenerife. La band ha quasi raggiunto il traguardo di ben 100 concerti e nel 2020 con l’album “Existence” crea l’ennesimo capolavoro, conquistando l’attenzione mondiale grazie all’importante vincita del premio “Music Vision Award” di Los Angeles.

A maggio 2021 esce il sesto album “Esagerato”, che ottiene ancora una volta risultati incredibili: presente in tutte le classifiche Soul e Funk mondiali, raggiunge il 1° posto nella classifica giapponese R&B/Soul Amazon.

La creatività elegante dei Camera Soul ci regala oggi “Shooting Star”, singolo preludio al nuovo album della band previsto in uscita ad ottobre 2023.

Another credits:

Music: Pippo and Piero Lombardo

Lyrics: Piero Lombardo and Sofia Lombardo Strings and strings arrangements: Leo Gadaleta Video and Artwork: Federico Cardone Lombardo Bros Productions

Azzurra Music Productions https://www.camerasoul.eu/