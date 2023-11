Roma. Al Teatro Golden DAL 16 AL 26 NOVEMBRE 2023

Condividi

MICHELE LA GINESTRA IN M’ACCOMPAGNO DA ME di e con Michele La Ginestra e con

La Commare voce e basso

Luca La Ginestra voce e chitarra

Luca Zadra percussioni e batteria

regia Roberto Ciufoli

produzione Teatro 7 srl

Un vero e proprio mix di emozioni ed energia allo stato puro. Questo il risultato dello spettacolo “M’accompagno da me” con Michele La Ginestra, al debutto, dal 16 al 26 novembre al Teatro Golden e la regia di Roberto Ciufoli, per una performance all’insegna di sorrisi, risate e commozione. Uno spettacolo che fa bene al cuore e all’umore.

Michele continua a giocare con il palcoscenico, che si trasforma in una cella del carcere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale!

Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva momenti di rara comicità, di gioiosa spensieratezza, ed anche, come è d’uso, di riflessione; grazie all’attenta e brillante regia di Roberto Ciufoli, che mette ordine in questo viaggio tra un’umanità variegata, grazie alla forza trascinante della musica ed al gioco delle filastrocche in rima, vi assicuriamo un’ora e mezzo di puro e raffinato divertimento.

”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi risate, sorrisi, e perché no, anche un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro.

Teatro Golden

Via Taranto, 36 – Roma 00182

Info telefono

06.70493826

mail

info@teatrogolden.it