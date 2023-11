Bird & Bird con Kelso Pharma nell’acquisizione di Velit Biopharma

Condividi

Kelso Pharma, azienda britannica in crescita nel settore delle specialità farmaceutiche, ha avviato la sua strategia di espansione in Europa grazie all’acquisizione dell’azienda farmaceutica italiana Velit Biopharma.

Con oltre 100 accordi di partnership in essere con aziende farmaceutiche in Europa, Asia e Medio Oriente, Velit dispone di un portafoglio di oltre 50 prodotti farmaceutici e di una forte pipeline di ulteriori farmaci in fase di sviluppo, con diversi prodotti disponibili per essere commercializzati nel Regno Unito attraverso l’infrastruttura esistente di Kelso. Il buon esito dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del governo italiano.

Bird & Bird ha agito a fianco dell’acquirente con un team multidisciplinare composto per gli aspetti corporate M&A dal counsel Francesco Barbieri (lead lawyer dell’operazione) (nella foto a sinistra) e dall’associate Chiara Pentagallo (nella foto a destra), con il coinvolgimento del partner Alberto Salvadè, della counsel Daphne Diorio Borri per gli aspetti employment, del counsel Jacopo Nardelli per i profili di golden power e dalla partner Rita Tardiolo e dal counsel Mauro Turrini per gli aspetti IP e regolatori.