RAI2: Nuovo appuntamento con TI SEMBRA NORMALE? con PIERLUIGI PARDO

Pubblicità

Condividi

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15.30 su Rai2

CONTINUA LA SFIDA DI “TI SEMBRA NORMALE?”, IL GAME SHOW CONDOTTO DA PIERLUIGI PARDO

Pubblicità

In gara Angela Rafanelli e Fabio Gallo

Sabato 14 gennaio 2023 alle 15.30 nuovo appuntamento con “Ti sembra normale?”, il game show di Rai2 che scandaglia le abitudini più stravaganti degli italiani, condotto da Pierluigi Pardo. In studio con lui la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizza in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida. In gara in questa puntata Angela Rafanelli e Fabio Gallo.

Lasceresti un posto fisso per un lavoro che ti piace di più? Cosa vorresti cambiare del tuo lavoro? Qual è il tuo lavoro da sogno? Come utilizzi principalmente i soldi della tredicesima? Sei favorevole al reddito di cittadinanza? Pensi sia giusto che le multe e le contravvenzioni siano legate al reddito? Continua l’appassionante e ironico viaggio nei costumi e nelle tendenze del Bel Paese con le domande-sondaggio su cui, ogni settimana, due concorrenti dovranno cercare di rispondere correttamente, per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro, cercando di indovinare insieme cosa è normale e cosa no per il popolo italiano.

In studio con loro, come in ogni puntata, gli otto personaggi che simboleggiano “La pancia del Paese”, protagonisti di aneddoti, esperienze e curiosità stravaganti che saranno al centro di alcune delle domande del gioco. Ad arricchire la narrazione, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino il parere degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi più o meno famosi che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese legati ai temi delle domande.

“Ti sembra normale?” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Claudio Moretti con Carola Ortuso e Andrea Cancellario, con la collaborazione di Fabio Umbro. A cura di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Milvia Licari. Produttore esecutivo Stand By Me: Fabrizio Forner. La regia è di Luca Mancini.