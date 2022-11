POS e Registratore di Cassa, insieme

Condividi

In un’epoca in cui le esigenze mutano velocemente e le richieste dei clienti sono sempre più precise e puntuali, per stare al passo coi tempi è necessario evolversi con essi. A maggior ragione quando la normativa impone nuove regole ed è importante rispettarle per non cadere in errori, anche accidentali, che spesso possono costare caro.

Ad oggi tutti gli esercenti, o la maggior parte di essi, per riuscire a garantire ai clienti tutti i servizi disponibili e, allo stesso tempo, adempiere a tutti gli obblighi di legge, si trovano alle prese con diversi dispositivi, tra cui POS, PC e cassa con stampante telematica. Questo naturalmente, oltre a rappresentare un evidente ingombro in termini di spazio, rende più complessa la gestione del lavoro. Senza considerare che spesso si tratta di apparecchi con assistenze separate e singole complesse procedure di aggiornamento e manutenzione.

Ecco allora che, emerso il problema, le aziende leader nel settore fanno la differenza proponendo la soluzione: terminale pos e cassa Nexi ne è un esempio.

Ma in cosa consiste nello specifico? Si tratta di un prodotto che mette a disposizione, in un unico dispositivo, POS, gestionale di cassa e stampante fiscale, verifiche e aggiornamenti periodici nonché un’APP per gestire al meglio ogni singola attività.

In grado di adattarsi alle molteplici e crescenti richieste, i vantaggi di questo strumento non sono da sottovalutare: terminale pos e cassa insieme offre, infatti, non solo la possibilità di accettare tutti i tipi di pagamento, con carta e in contanti, per offrire ai clienti il miglior servizio possibile, ma anche una serie di sicurezze alle quali oggi come oggi non si può rinunciare.

Stiamo parlando di garanzia nella trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, Software sempre aggiornato in linea con le ultime normative, per azzerare le possibilità di errori, gestione ottimale dell’attività con la possibilità di gestire l’anagrafica dei clienti, ma anche di reparti, listini, sconti, giacenze, maggiorazioni e avere statistiche di vendita e incassi di magazzino.

Insomma, strumenti di questo tipo consentono di soddisfare i requisiti normativi senza dover sostenere i costi dell’acquisto di una nuova cassa e avendo a disposizione, in un unico dispositivo, tutto quello che spesso molteplici apparecchi non sono in grado di dare.

Al giorno d’oggi, grazie all’ampia gamma di prodotti messa a disposizione dai professionisti del settore, trovare la soluzione più adatta ad ogni realtà è davvero possibile: basta identificare le proprie necessità e scegliere il servizio che meglio le soddisfi. Il vantaggio è evidente: semplificare il lavoro, soddisfare i clienti e adempiere a tutte quelle complesse scadenze e norme cui spesso, anche involontariamente, si rischia di non riuscire a dar seguito.